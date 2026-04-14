ТСН в социальных сетях

Иванна Онуфрийчук очаровала фото с Пасхи в одном из самых особенных мест Украины

Телеведущая поделилась фото с празднования Пасхи в особой локации.

Анастасия Гребешко
Иванна Онуфрийчук

Иванна Онуфрийчук / © instagram.com/ivannaonufriichuk

Телеведущая Иванна Онуфрийчук показала, как провела Пасху в духовной тишине в одном из самых особенных мест Украины.

В своем Instagram звезда поделилась серией атмосферных кадров с Пасхальных празднований. Она провела эти дни в Иосафатовой долине вблизи села Голинчинцы Винницкой области, в так называемой Долине Крестов. На фото можно увидеть церковные богослужения, освящение пасхальных корзин и праздничную трапезу. Отдельное внимание привлекли снимки, где телеведущая позирует на качелях среди открытых полей. Этот период она назвала особенно спокойным и отдаленным от городского ритма.

"Эта Пасха была другой, первой в моей жизни - в монастыре, на Иосафатовой долине. Без суеты и внешнего шума. Эти несколько дней стали для меня целебной паузой, которой душа так давно просила", - написала она.

Иванна Онуфрийчук / © instagram.com/ivannaonufriichuk

Иванна Онуфрийчук / © instagram.com/ivannaonufriichuk

Далее Иванна рассказала, что ее дни были наполнены молитвами, разговорами с монахами и прогулками по природе. Она делилась впечатлениями от рассветов и закатов, которые особенно поразили ее в этом месте. По словам ведущей, именно такая тишина помогла ей восстановить внутренний баланс и почувствовать вдохновение.

"Утренние и вечерние молитвы, спокойные духовные беседы с монахами, прогулки среди поля, рассветы и закаты, общение с природой. А закат здесь такой красивый, что его хочется проживать, наслаждаясь каждой секундой. Думаю, это самое ценное, что со мной произошло за последнее время. Мне было так мало этих нескольких дней. Я обожаю это место и очень хотела бы побыть здесь еще. Оттуда я возвращаюсь вдохновленной, спокойной, возвышенной и с важным ощущением: иногда, чтобы найти себя, стоит исчезнуть для мира", - добавила звезда.

Иванна Онуфрийчук / © instagram.com/ivannaonufriichuk

Иванна Онуфрийчук / © instagram.com/ivannaonufriichuk

Иосафатова долина известна как духовное место паломничества в Винницкой области. Здесь расположен монастырский комплекс, который часто посещают те, кто ищет тишины и уединения.

Напомним, недавно звезды поздравили украинцев с Пасхой и показали, как святили куличи в церкви.

