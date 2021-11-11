Иванна Онуфрийчук официально вышла замуж через 8 месяцев после роскошной свадьбы на Мальдивах

Иванна Онуфрийчук официально вышла замуж через 8 месяцев после роскошной свадьбы на Мальдивах

В феврале влюбленные устроили пышную свадьбу.

Ведущая "Танцев со звездами" Иванна Онуфрийчук наконец-то официально расписалась со своим мужем, бизнесменом Алмазом.

Влюбленные еще в феврале устроили пышную свадьбу на Мальдивах. Впрочем, официально они не были расписаны. Парочка не могла определиться, в какой стране они хотели стать мужем и женой. Они выбирали между Украиной и Швейцарией.

К слову, официально жениться влюбленные решили в Киеве. Радостным событием Иванна поделилась в сторис на своей странице в Instagram.

Иванна Онуфрийчук официально вышла замуж / instagram.com/ivannaonufriichuk

"Сегодня тот важный день, к которому я готовилась последние несколько недель. Теперь официально жена Алмаза", – поделилась ведущая.

Иванна Онуфрийчук официально вышла замуж / instagram.com/ivannaonufriichuk

Кстати, для столь важного события звезда выбрала пышное белое платье с блестками и большими воланами. Свадебная локация тоже была красиво украшена. Было множество живых цветов.

Иванна Онуфрийчук официально вышла замуж / instagram.com/ivannaonufriichuk

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