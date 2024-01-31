Иванна Онуфрийчук ошеломила, в какую сумму обойдется сварить борщ в Швейцарии

Знаменитость отметила, что порадовать себя украинским блюдом получится не так часто.

Украинская телеведущая Иванна Онуфрийчук удивила, сколько средств придется потратить, чтобы приготовить борщ в Швейцарии.

В своем Instagram знаменитость рассказывает о жизни за границей. В этот раз ведущая показала цены в Швейцарии. В частности, Иванна решила приготовить борщ и рассказать, во сколько он обойдется. Онуфрийчук скупилась в одном из местных супермаркетов.

Иванна Онуфрийчук / Фото: instagram.com/ivannaonufriichuk

Ведущая покупала мясо, картофель, капусту, свеклу, морковь, лук, чеснок, сметану, хлеб, фасоль, петрушку, укроп и другие необходимые продукты.

Кстати, от томатной пасты Иванна отказалась. Ведущая поделилась лайфхаком, когда готовит борщ, то не только обжаривает свеклу, но и добавляет ее сырой в блюдо, чтобы получить яркий красный цвет.

Иванна Онуфрийчук / Фото: instagram.com/ivannaonufriichuk

"Томатную пасту я обычно не добавляю, потому что я немного поджариваю свеклу и часть сырой свеклы бросаю в самом конце, и потом борщ получается очень яркого красного цвета", — поделилась Иванна.

В сумме на приготовление борща ведущая потратила 54,55 франка, что около 2393 гривны. Как отметила знаменитость, украинским переселенцам не получится часто порадовать себя традиционным блюдом, ведь они получают социальную помощь в размере более 300 франков в месяц.

Ведущая Онуфрийчук рассекретила стоимость приготовления борща в Швейцарии

"Учитывая, что украинским переселенцам выделяют финансовую помощь 300 с чем-то швейцарских франков в месяц, порадовать себя борщом получится не так часто", — отметила ведущая.

Напомним, Иванна Онуфрийчук с начала полномасштабной войны живет со своим мужем-миллионером в Швейцарии. Ранее редакция сайта ТСН.ua писала, кто еще из украинских звезд вышел замуж за обеспеченного возлюбленного.

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