Иванна Онуфрийчук откровенно призналась, как война повлияла на ее отношения с мужем-иностранцем

Украинская телеведущая Иванна Онуфрийчук откровенно рассказала об отношениях с мужем, бизнесменом Алмазом, во время полномасштабной войны в Украине.

По словам ведущей, их отношения с возлюбленным однозначно изменились. Раньше знаменитость жила на две страны, поэтому им с мужем приходилось на время разлучаться. Теперь же, по словам Иванны, больше появилось чувство семьи. Хотя ведущая признается, что романтики в их отношениях стало меньше, однако они сблизились в физическом и ментальном плане.

Иванна Онуфрийчук с мужем / Фото: instagram.com/ivannaonufriichuk

"Наши отношения стали более семейными, более теплыми и крепкими. Мы оба чувствуем себя мужем и женой, настоящей семьей. Раньше, когда я жила на две страны, это были одни отношения – романтические и страстные. Мы скучали друг за другом, а когда виделись, то не могли набыться вместе, постоянно придумывали, как порадовать друг друга. Сейчас я живу в Швейцарии, у нас привычная семейная жизнь и быт. Возможно, стало немного меньше романтики, но мы сблизились в физическом и ментальном плане", — рассказала Онуфрийчук в интервью "24 Каналу".

Также знаменитость благодарна своему мужу за то, как он проявил себя во время войны. К слову, Алмаз очень сильно поддерживал Иванну и не позволял ей отчаиваться. Кроме того, бизнесмен помогал родным жены.

Иванна Онуфрийчук с мужем / Фото: instagram.com/ivannaonufriichuk

"Он разделял мою боль, был рядом, переживал за мое нервное состояние и пытался отвлечь от постоянного перечитывания новостей… Его поддержка помогла мне взять себя в руки и начать действовать, а не отчаиваться", — призналась ведущая.

Напомним, недавно блогерша Даша Квиткова поделилась подробностями личной жизни. Знаменитость призналась, находится ли она сейчас в романтических отношениях.

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