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Иванна Онуфрийчук ответила хейтерам на упреки, что она "никакая ведущая "Танцев со звездами"

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Иванна Онуфрийчук ответила хейтерам на упреки, что она "никакая ведущая "Танцев со звездами"

Иванна Онуфрийчук / instagram.com/ivannaonufriichuk

Некоторые юзеры критикуют знаменитость.

Ведущая голдрума пятого обновленного сезона шоу "Танцы со звездами" Иванна Онуфрийчук слышит не только комплименты в свой адрес.

У нее, как и у любой звезды, есть хейтеры. Именно им телеведущая ответила на едкие комментарии в рубрике "Хейтеры атакуют" программы "ЖВЛ". В частности, юзеры осуждают Иванну за ее работу на "Танцах" и называют "никакой". Также пользователи пишут, что Онуфрийчук взяли "для фона, а говорит только ее коллега Юрий Горбунов".

"А вы какие? Ну выйдите, проведите "Танцы со звездами"! Хочу на вас очень посмотреть. Я не только там стою молчу. Я украшаю этот невероятный проект. Любуйтесь", – ответила знаменитость.

Также Иванна прокомментировала надежду хейтеров на то, что она забеременеет и больше не будет ведущей: "Да что вы говорите, если я буду ведущей голдрума, то с огромным животом".

Не обошли вниманием зрители и пышную свадьбу Иванны с бизнесменом Алмазом. Они упрекнули звезду за "пять платьев и праздник во время чумы".

"Ну и что? Умереть и не жить? В мире пандемия, война, голодомор были всю жизнь и будут, но нужно продолжать жить", – ответила она.

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