Иванна Онуфрийчук ответила хейтерам на упреки, что она "никакая ведущая "Танцев со звездами"

Иванна Онуфрийчук ответила хейтерам на упреки, что она "никакая ведущая "Танцев со звездами"

Некоторые юзеры критикуют знаменитость.

Ведущая голдрума пятого обновленного сезона шоу "Танцы со звездами" Иванна Онуфрийчук слышит не только комплименты в свой адрес.

У нее, как и у любой звезды, есть хейтеры. Именно им телеведущая ответила на едкие комментарии в рубрике "Хейтеры атакуют" программы "ЖВЛ". В частности, юзеры осуждают Иванну за ее работу на "Танцах" и называют "никакой". Также пользователи пишут, что Онуфрийчук взяли "для фона, а говорит только ее коллега Юрий Горбунов".

"А вы какие? Ну выйдите, проведите "Танцы со звездами"! Хочу на вас очень посмотреть. Я не только там стою молчу. Я украшаю этот невероятный проект. Любуйтесь", – ответила знаменитость.

Также Иванна прокомментировала надежду хейтеров на то, что она забеременеет и больше не будет ведущей: "Да что вы говорите, если я буду ведущей голдрума, то с огромным животом".

Не обошли вниманием зрители и пышную свадьбу Иванны с бизнесменом Алмазом. Они упрекнули звезду за "пять платьев и праздник во время чумы".

"Ну и что? Умереть и не жить? В мире пандемия, война, голодомор были всю жизнь и будут, но нужно продолжать жить", – ответила она.

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