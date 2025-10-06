Иванна Онуфрийчук поделилась летними фотографиями с отдыха с мужем-бизнесменом и сыном

Иванна Онуфрийчук / © instagram.com/ivannaonufriichuk

Украинская телеведущая Иванна Онуфрийчук подытожила лето и поделилась с подписчиками серией теплых снимков с семьей.

В своем Instagram звезда опубликовала фото, сделанные во время летнего отдыха в Турции. На кадрах Иванна позирует вместе с мужем Алмазом и сыном Адамом. Среди снимков — семейные мгновения у моря, празднование 10-летия любимого кота, кадры с цветами, сочными фруктами и моменты тренировок, благодаря которым ведущая поддерживала отличную форму.

"Моменты лета — моего любимого периода в году. Он всегда проходит у моря, рядом с родными и воспоминания о котором как ничто согревают сейчас, когда за окном гроза и +10", — написала Иванна.

В комментариях поклонники засыпали ведущую комплиментами, отметив ее естественную красоту и теплую атмосферу фото. Фанаты писали слова поддержки и восхищения кумиром:

Поздравляю, Иванка! Очень рада за вас

Невероятно красивые фотографии! Глаз не отвести!

Иванна, фото и видео невероятные! Наверное потому что на фото невероятно красивые люди! Адамчик такой замечательный мальчик!

Напомним, недавно Иванна Онуфрийчук впервые за долгое время вернулась в Украину. Ведущая, которая последние годы живет в Швейцарии, приехала в Киев и поделилась впечатлениями от возвращения домой.