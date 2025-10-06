- Дата публикации
Иванна Онуфрийчук поделилась летними фотографиями с отдыха с мужем-бизнесменом и сыном
Ведущая показала яркие кадры с отдыха в Турции.
Украинская телеведущая Иванна Онуфрийчук подытожила лето и поделилась с подписчиками серией теплых снимков с семьей.
В своем Instagram звезда опубликовала фото, сделанные во время летнего отдыха в Турции. На кадрах Иванна позирует вместе с мужем Алмазом и сыном Адамом. Среди снимков — семейные мгновения у моря, празднование 10-летия любимого кота, кадры с цветами, сочными фруктами и моменты тренировок, благодаря которым ведущая поддерживала отличную форму.
"Моменты лета — моего любимого периода в году. Он всегда проходит у моря, рядом с родными и воспоминания о котором как ничто согревают сейчас, когда за окном гроза и +10", — написала Иванна.
В комментариях поклонники засыпали ведущую комплиментами, отметив ее естественную красоту и теплую атмосферу фото. Фанаты писали слова поддержки и восхищения кумиром:
Поздравляю, Иванка! Очень рада за вас
Невероятно красивые фотографии! Глаз не отвести!
Иванна, фото и видео невероятные! Наверное потому что на фото невероятно красивые люди! Адамчик такой замечательный мальчик!
