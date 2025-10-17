Иванна Онуфрийчук поделилась забавными фото своего полуторагодовалого сыночка от мужа-бизнесмена

Иванна Онуфрийчук с сыном Адамом / © instagram.com/ivannaonufriichuk

Украинская телеведущая Иванна Онуфрийчук поделилась свежими трогательными кадрами со своим маленьким сыном Адамом.

На фото в Instagram-сторис звезда снялась вместе с сыночком, который выглядел не очень весело. Иванна с юмором подписала публикацию: "Осеннее настроение — оно сейчас у всех такое".

Сторис Иванны Онуфрийчук / © instagram.com/ivannaonufriichuk

На другом снимке знаменитость и с сыном позируют вместе. Маленький Адам держит в руках "букетик" из красочных осенних листьев.

Сторис Иванны Онуфрийчук / © instagram.com/ivannaonufriichuk

Отметим, маленькому Адаму уже почти полтора года. Сначала звезда скрывала его день рождения, однако впоследствии Иванна рассекретила, что мальчик родился 26 апреля 2024 года.

Напомним, недавно Иванна Онуфрийчук порадовала поклонников яркими летними кадрами с отдыха в Турции. Звезда показала, как проводит время с мужем-бизнесменом и маленьким сыном.