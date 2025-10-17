ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
167
Время на прочтение
1 мин

Иванна Онуфрийчук поделилась забавными фото своего полуторагодовалого сыночка от мужа-бизнесмена

Знаменитость поделилась милым семейным фотосетом с сыном.

Автор публикации
Фото автора: Злата Ковтун Злата Ковтун
Иванна Онуфрийчук с сыном Адамом

Иванна Онуфрийчук с сыном Адамом / © instagram.com/ivannaonufriichuk

Украинская телеведущая Иванна Онуфрийчук поделилась свежими трогательными кадрами со своим маленьким сыном Адамом.

На фото в Instagram-сторис звезда снялась вместе с сыночком, который выглядел не очень весело. Иванна с юмором подписала публикацию: "Осеннее настроение — оно сейчас у всех такое".

Сторис Иванны Онуфрийчук / © instagram.com/ivannaonufriichuk

Сторис Иванны Онуфрийчук / © instagram.com/ivannaonufriichuk

На другом снимке знаменитость и с сыном позируют вместе. Маленький Адам держит в руках "букетик" из красочных осенних листьев.

Сторис Иванны Онуфрийчук / © instagram.com/ivannaonufriichuk

Сторис Иванны Онуфрийчук / © instagram.com/ivannaonufriichuk

Отметим, маленькому Адаму уже почти полтора года. Сначала звезда скрывала его день рождения, однако впоследствии Иванна рассекретила, что мальчик родился 26 апреля 2024 года.

Напомним, недавно Иванна Онуфрийчук порадовала поклонников яркими летними кадрами с отдыха в Турции. Звезда показала, как проводит время с мужем-бизнесменом и маленьким сыном.

Дата публикации
Количество просмотров
167
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie