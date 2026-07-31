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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
200
Время на прочтение
1 мин

Иванна Онуфрийчук показала "актерский дебют" своего 2-летнего сына и умилила всех его гримасами

Адам покорил поклонников своими забавными эмоциями.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Гребешко Анастасия Гребешко
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Иванна Онуфрийчук с мужем и сыном

Иванна Онуфрийчук с мужем и сыном / © instagram.com/ivannaonufriichuk

Телеведущая Иванна Онуфрийчук поделилась новым семейным видео и порадовала поклонников забавными кадрами со своим двухлетним сыном Адамом.

Звезда показала короткий ролик, главным героем которого стал ее маленький сын. Мальчик сидел у мамы на руках и старательно позировал перед камерой. Адам с восторгом менял выражения лица, строил забавные гримасы и активно жестикулировал. Забавная мимика малыша несказанно тронула подписчиков. А сама знаменитость с юмором прокомментировала увиденное.

«Встречайте, актерский дебют!» — лаконично подписала Иванна видео.

Иванна Онуфрийчук с сыном / © instagram.com/ivannaonufriichuk

Иванна Онуфрийчук с сыном / © instagram.com/ivannaonufriichuk

Иванна Онуфрийчук с сыном / © instagram.com/ivannaonufriichuk

Иванна Онуфрийчук с сыном / © instagram.com/ivannaonufriichuk

Иванна Онуфрийчук с сыном / © instagram.com/ivannaonufriichuk

Иванна Онуфрийчук с сыном / © instagram.com/ivannaonufriichuk

Иванна Онуфрийчук с сыном / © instagram.com/ivannaonufriichuk

Иванна Онуфрийчук с сыном / © instagram.com/ivannaonufriichuk

Иванна Онуфрийчук с сыном / © instagram.com/ivannaonufriichuk

Иванна Онуфрийчук с сыном / © instagram.com/ivannaonufriichuk

На опубликованных кадрах мальчик не сдерживал эмоций и словно устроил импровизированное представление перед камерой. В какой-то момент к выразительной мимике добавились еще и жесты руками, что сделало ролик еще более трогательным. Поклонники также обратили внимание, что Адам заметно подрос и все больше напоминает свою маму.

Напомним, недавно Иванна Онуфрийчук удивила тем, что празднование ее 40-летия принесло почти 4,5 млн донатов.

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Дата публикации
Количество просмотров
200
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