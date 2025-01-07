Иванна Онуфрийчук показала большую семью в одинаковых образах и как за границей праздновала Новый год

Знаменитость поделилась, как провела новогодние праздники в кругу семьи.
Украинская телеведущая Иванна Онуфрийчук рассказала о праздновании Нового года и Рождества за границей.
В своем фотоблоге знаменитость поделилась атмосферными снимками с большой семьей. По словам Иванны ежегодно она с самыми родными сохраняет эту традицию объединяться и создавать незабываемые моменты. Этого же, на первый взгляд, простого счастья ведущая пожелала всем украинцам в 2025 году.
На снимках все члены семьи оделись в одинаковые пижамы. Также Онуфрийчук восхиила фото с подросшим сыном и мужем-иностранцем.
"Уже традиционно Новый год и Рождество мы встречаем в кругу семьи. Это лучшее, что может быть для меня — собрать ближайших, проводить вместе время и наслаждаться общими моментами. А в этом году все эти праздники стали для нас еще особее, ведь теперь мы создаем эту магию еще и для сыночка. Так и выглядит настоящее счастье, которое я желаю почувствовать каждому в своей жизни!", - восхитила Иванна.
В комментариях поклонники засыпали звездную семью комплиментами и пожеланиями на новый год:
- Невероятно красивая семья! Счастья и любви в Новом году
- Вы невероятны. Счастья, тепла, любви, благополучия в Новом 2025 году всей семье!
- Как же хорошо, когда рядом вся семья
Напомним, что недавно певица Екатерина Бужинская показала редкое фото со своей дочерью от бывшего брака. Елена довольно быстро подросла и празднует свое совершеннолетие.
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