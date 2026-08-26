Иванна Онуфрийчук показала, как проводит время с большой семьёй за границей, и поделилась своими размышлениями

Иванна Онуфрийчук / © instagram.com/ivannaonufriichuk

Реклама

Телеведущая и общественная деятельница Иванна Онуфрийчук опубликовала новые фото с отдыха в Италии вместе со всей семьей и рассказала, почему именно море помогает ей восстановить силы.

Этим летом у ведущей практически не было возможности полностью отложить рабочие дела. Она продолжала заниматься деятельностью своего фонда. Также Иванна участвовала в благотворительных мероприятиях. Немало времени заняли поездки и семейные дела. В то же время знаменитость признается, что лето остается её любимым временем года. Особое место в нём для неё занимают тепло, солнце и море.

Реклама

«Хотя для многих лето — это сезон отпусков и отдыха, для меня оно всегда максимально насыщенное. И в то же время — самое любимое. Я родилась летом, обожаю тепло, солнце и море», — написала Онуфрийчук.

Реклама

Иванна Онуфрийчук с семьей / © instagram.com/ivannaonufriichuk

Иванна Онуфрийчук с семьей / © instagram.com/ivannaonufriichuk

Иванна Онуфрийчук с семьей / © instagram.com/ivannaonufriichuk

На этот раз ведущая отправилась в отпуск вместе с родными. В соцсетях она поделилась серией душевных снимков из семейного путешествия по Италии. На фотографиях знаменитость позирует с близкими и наслаждается временем, проведенным вместе. Впрочем, Иванна откровенно признает: отдых в большой семье имеет свою специфику, а после рождения ребенка её взгляд на слово «отпуск» изменился.

«Поэтому сказать, что мне удалось полностью от всего отключиться, точно не могу. Да и после появления ребенка я поняла одну простую истину: отдых с ребенком — это прежде всего отдых для ребенка. А когда семья большая — это ещё больше приятных хлопот, планов и желания уделить внимание каждому», — поделилась телеведущая.

Иванна Онуфрийчук с семьей / © instagram.com/ivannaonufriichuk

Иванна Онуфрийчук с семьей / © instagram.com/ivannaonufriichuk

Иванна Онуфрийчук с семьей / © instagram.com/ivannaonufriichuk

Несмотря на насыщенный график и семейные заботы, Онуфрийчук знает, что именно помогает ей перезагрузиться. Для неё таким местом остаётся море, у которого она может расслабиться и хотя бы на время оставить все дела позади.

«Но есть то, что неизменно восстанавливает мои силы, — море. Большая вода — мой самый мощный источник энергии. Рядом с ним я как будто автоматически замедляюсь, выдыхаю и отпускаю всё лишнее. Наверное, поэтому без моря для меня лето — не совсем лето», — призналась Иванна.

Реклама

Напомним, недавно Иванна Онуфрийчук уютно отпраздновала 45-летие своего мужа-иностранца и показала сюрприз для него.

Новости партнеров