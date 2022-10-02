Иванна Онуфрийчук показала себя смешной в детстве и поздравила сестру с днем рождения

На странице в Instagram ведущая шоу "Танцы со звездами" Иванна Онуфрийчук поделилась архивными фотографиями с детства, где изображена вместе со старшей сестрой Ириной.

30 сентября сестра знаменитости отметила день рождения. По этому случаю Иванна запостила несколько общих кадров и трогательно поздравила родного человека.

"Как круто иметь не просто старшую сестру, а настоящую лучшую подругу! Она всегда выслушает, поддержит и поможет. А в детстве моя сестра была для меня еще и второй мамой. Еще до того, как я родилась, у нас уже появилась теплая связь!" – рассказала Онуфрийчук.

Иванна Онуфрийчук с сестрой / Фото: instagram.com/ivannaonufriichuk

Также ведущая поделилась милой историей из детства, как ее старшая сестра собирала деньги, чтобы родители "купили" ей сестренку:

"Помню, Ира рассказывала, что в детстве она так сильно хотела себе младшую сестренку, что даже собирала на меня деньги. Интересно, что собирала она по 10 копеек, в бутылку из-под "Советского" шампанского, потому что больший номинал монет туда не проходил. Она насобирала полную бутылку и отправила маму покупать меня. А когда наша мама уехала в роддом и не взяла бутылку, у Иры был диссонанс: сестричку привезли, а деньги на месте. Конечно, приспособление деньгам нашли – мне маленькой купили подарочки", – рассказала Иванна.

Иванна Онуфрийчук с сестрой / Фото: instagram.com/ivannaonufriichuk

Иванна Онуфрийчук с сестрой / Фото: instagram.com/ivannaonufriichuk

Звезда призналась, что с тех пор очень радуется, что у нее такая старшая сестра и поблагодарила близкого человека, что она у нее есть.

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