Иванна Онуфрийчук показала свекровь-именинницу и раскрыла, как они с размахом праздновали ее юбилей

Иванна Онуфрийчук / © instagram.com/ivannaonufriichuk

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Украинская ведущая Иванна Онуфрийчук сообщила о важном празднике в ее семье. У мамы ее мужа, казахского бизнесмена Алмаза, день рождения.

Более того, у свекрови знаменитости в этом году юбилей. Женщине исполняется 70 лет. Поэтому, по случаю особой даты ей устроили празднование с размахом. Семья собралась в одном из роскошных ресторанов. Заведение было в светлых оттенках и украшено живыми розами и зажженными свечами. В подарок свекровь Иванны Онуфрийчук тоже получила немало различных букетов цветов.

Именно здесь праздновали день рождения свекрови Иванны Онуфрийчук / © instagram.com/ivannaonufriichuk

На праздновании собрались самые близкие и родные. Тем временем фотографы делали немало снимков, чтобы об этом вечере были воспоминания не только в памяти, но и на кадрах.

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Свекровь Иванны Онуфрийчук отпраздновала день рождения / © instagram.com/ivannaonufriichuk

В конце вечера свекровь Иванны Онуфрийчук ждал большой двухъярусный торт. Он был белого цвета, а из украшений - розы. Тем временем гостей юбилея развлекали музыканты, которые играли вживую.

Свекровь Иванны Онуфрийчук отпраздновала день рождения / © instagram.com/ivannaonufriichuk

"70 лет нашей невероятной мамуле! Наша невероятная именинница, мама и бабушка! Спасибо за вашу любовь и теплоту", - адресовала свекрови ведущая.

Напомним, недавно сыну Иванны Онуфрийчук исполнился годик. Ведущая рассказала о конфузе, который случился на его первом дне рождении.