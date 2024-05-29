Иванна Онуфрийчук призналась, сколько кило набрала во время беременности и как изменилось ее тело

Знаменитость также рассказала, с какой сложностью столкнулась во время беременности.

Украинская ведущая Иванна Онуфрийчук, которая ждет рождения первенца, поделилась, как интересное состояние повлияло на ее тело.

Знаменитость за время беременности набрала 18 кило. Впрочем, Иванна признается, что ей очень нравятся изменения в ее теле. Правда, ведущая добавила, что у нее нет растяжек, не выпадают волосы и не возникает сухость кожи.

"Мне невероятно нравится, как изменилось мое тело. С тех пор как начал округляться животик, я каждый день смотрю в зеркало, рассматриваю изменения форм. Возможно, это потому, что у меня нет этих традиционных пугалок для девушек: растяжек, выпадения волос, сухости кожи и т.д. ", – поделилась ведущая в интервью Insider.

Иванна Онуфрийчук / Фото: instagram.com/ivannaonufriichuk

Онуфрийчук также рассказала, что до шестого месяца беременность была легкой. Однако потом появились на лице и ногах отеки, боли в спине и изжога. Если раньше знаменитость вела активный образ жизни, то сейчас больше отдыхает, ведь устает гораздо быстрее.

"На девятом месяце делать стало уже сложнее, чем на третьем или даже пятом. Все время я бегала на встречи, участвовала во всех наших мероприятиях, работала над улучшением и развитием программ. Теперь мне уже тяжело ходить, отекают ноги, да и вообще устаю быстрее", — призналась ведущая.

Иванна Онуфрийчук / Фото: instagram.com/ivannaonufriichuk

Напомним, недавно Иванна Онуфрийчук рассекретила пол будущего первенца. В частности, ведущая ради этого устроила гендер-пати в Швейцарии.

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