Иванна Онуфрийчук раскрыла настоящий возраст своего сына от мужа-бизнесмена и почему скрывала его

Украинская телеведущая Иванна Онуфрийчук раскрыла настоящий возраст своего сына от казахского бизнесмена Алмаза.

В своем Instagram знаменитость призналась, что скрывала дату рождения Адама. Оказалось, что первенец Онуфрийчук появился на свет не 26 мая, а месяцем ранее – в апреле. Поэтому сыночку ведущей уже восемь месяцев. Как призналась Иванна, на ее решение повлияли родные, которые достаточно суеверны. Они убедили знаменитость объявить о рождении Адама не сразу, а спустя некоторое время, что она и сделала.

"Еще во время беременности я думала об этом и не планировала ничего скрывать, мне наоборот хотелось делиться этим счастьем и моментами со всем миром. Но тогда на меня, беременную и уязвимую женщину, повлияли внушения родных, которые в этом плане суеверны и очень переживали за меня и ребенка. Я согласилась с их уговорами обнародовать эту новость немного позже", — призналась ведущая.

Иванна Онуфрийчук с мужем и сыном / Фото: instagram.com/ivannaonufriichuk

Иванна Онуфрийчук делится, что совсем не пожалела об этом решении. Знаменитость смогла насладиться началом материнства и спокойно восстановиться, не отвлекаясь на сообщения и телефонные разговоры. Первый месяц после рождения сына ведущая проводила время только с ним. Когда Онуфрийчук наконец-то решилась объявить радостную новость, то пережила эти мгновения материнства снова.

"Еще тогда я поняла, насколько прекрасно было это решение! Ведь я смогла полноценно прожить тот период, насладиться материнством и ребенком, спокойно восстановиться. Я принадлежала только себе и сыну в самое важное и ценное время в течение первого месяца, ничто нас не отвлекало — ни телефонные звонки, ни множество сообщений и потребностей на них отвечать. А когда я поделилась с вами нашей радостью, будто бы еще раз пережила те эмоции, потому что получала море поздравлений от знакомых, коллег и подписчиков в соцсетях", — призналась ведущая.

Иванна Онуфрийчук с мужем и сыном / Фото: instagram.com/ivannaonufriichuk

Напомним, недавно Иванна Онуфрийчук рассекретила, какое гражданство получил ее сын. К слову, первенца знаменитость рожала в Швейцарии.

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