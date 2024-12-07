Иванна Онуфрийчук рассекретила гражданство 6-месячного сына, с которым живет за границей

Украинская ведущая Иванна Онуфрийчук рассказала об особом событии в жизни семьи.

Сын звезды, 6-месячный Адам, который во время войны родился в Швейцарии, получил гражданство. На своей странице в фотоблоге Онуфрийчук показала счастливого малыша с украинским загранпаспортом. На картинке мальчик с мамой внимательно рассматривает свой первый документ.

В столь знаковый день ведущая поделилась эмоциями. Она отметила, что невероятно рада родить еще одного украинца. Тем более теперь этот статус за ним закреплен официально.

Иванна Онуфрийчук с сыном Адамом / Фото: instagram.com/ivannaonufriichuk

Иванна Онуфрийчук с сыном Адамом / Фото: instagram.com/ivannaonufriichuk

Иванна Онуфрийчук с сыном Адамом / Фото: instagram.com/ivannaonufriichuk

"Официально: +1 маленький украинец. Адамчик стал гражданином Украины и теперь у него даже есть свой загранпаспорт! Казалось бы, обычный документ, но для меня это такая радость, не передать словами. Я родила украинца, наша нация увеличилась еще на одного человека! От этого осознания я расплываюсь в улыбке", — восхитила знаменитость.

Напомним, недавно Иванна Онуфрийчук показывала своего мужа-иностранца Алмаза. Семья с полугодовалым малышом поделилась милыми фото из горного путешествия по Швейцарии. К тому же звезда рассказала, как Адам перенес первую поездку в поезде.

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