Иванна Онуфрийчук рассекретила необычное имя новорожденного сына

Украинская ведущая Иванна Онуфрийчук, которая недавно родила первенца, назвала его имя.

Так, в своем фотоблоге знаменитость сообщила, что сына назвали Адамом и показала его маленькие ножки. Кроме того, новоиспеченная мама обратилась к новорожденному и пообещала любить, оберегать и исследовать этот мир вместе.

"Наш маленький Адам, добро пожаловать в этот замечательный, удивительный мир! Мы с папой обещаем показать тебе его во всей его красоте. Обещаем всегда быть рядом, защищать и поддерживать тебя на каждом шагу твоего жизненного путешествия. Наше сердце бьется для тебя, милый", - растрогала Иванна.

Иванна Онуфрийчук с сыном / Фото: instagram.com/ivannaonufriichuk

В комментариях подписчики искренне порадовались такому выбору имени и еще раз поздравили с появлением сынишки:

Поздравляю! Очень красивое имя

Радуюсь вместе с вами. Запах малыша сладкого передается даже через экран монитора

Поздравляю с рождением сыночка. Очень хорошее имя

Напомним, 29 мая Иванна Онуфрийчук рассказала, что с мужем-бизнесменом Алмазом они впервые стали родителями. Ведущая показала первые фото из роддома в Швейцарии и засветила лицо сыночка.

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