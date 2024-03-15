Иванна Онуфрийчук с сестрой и 90-летней бабушкой рассекретила особый рецепт налистников на Масленицу

Также Иванна объяснила, почему для нее это одно из самых любимых блюд.
Украинская ведущая Иванна Онуфрийчук показалась с семьей и рассказала рецепт вкусных блинчиков по случаю Масленицы.
Как известно, в 2024 году Масляная неделя длится с 11 по 17 марта. По этому случаю телеведущая вместе с 90-летней бабушкой и старшей сестрой приготовили одно из самых главных праздничных блюд – налистники. Иванна не стала скрывать рецепт и искренне делится им с украинцами.
Рецепт блинчиков от Иванны Онуфрийчук по рецепту ее мамы
Для приготовления блинов:
- 1.5 л молока
- 5 яиц
- соль (на кончике ножа)
- сода (на кончике ножа)
- 0.5 стакана сахара
- 1-1.5 стакана муки (зависит от типа муки)
Все это сбить в блендере, а еще лучше кухонным венчиком. Жарить блины нужно на хорошо разогретой сковороде, на маленьком огне. Теста на сковороду наливать нужно немного, чтобы блины были тоненькими.
Для приготовления начинки:
- 1 кг сыра
- 2 яйца
- 0.5 стакана сахара
- ванильный сахар по вкусу
По желанию можно добавить в сыр изюм. Все тщательно перемешиваем рукой в перчатке или толкушкой для картофеля. После этого сыр нужно завернуть в блины.
К слову, блюдо ведущая готовит только по маминому рецепту, который в семье передают из поколения в поколение. И обычно делает это в кругу родных. Также Иванна поделилась одним из своих самых теплых воспоминаний из юности о маминых блинчиках.
"Блинчики или малисники, кстати, так их называют у нас в селе в Винницкой области, готовить с девушками интереснее. Потому что каждая хоть и придерживается рецепта, но уже имеет свои лайфхаки, которыми можно обменяться в процессе. Мы еще с детства любим готовить это блюдо вместе, потому что мама делала их на все семейные праздники, а нам нравилось скручивать блины. А еще у меня с блинчиками есть свои прекрасные воспоминания. Мама часто передавала их мне, когда я была студенткой. Когда мои друзья в общежитии слышали об этом, то сходилось пол общежития, чтобы попробовать хотя бы кусочек. Все знали, какие вкусные мамины блины и творожная запеканка!", – рассказывает знаменитость.
Напомним, ранее ведущий Слава Демин показывал, как с 93-летней бабушкой впервые в жизни взялся засаливать капусту и также поделился рецептом.
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