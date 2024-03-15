Иванна Онуфрийчук с сестрой и 90-летней бабушкой рассекретила особый рецепт налистников на Масленицу

Также Иванна объяснила, почему для нее это одно из самых любимых блюд.

Украинская ведущая Иванна Онуфрийчук показалась с семьей и рассказала рецепт вкусных блинчиков по случаю Масленицы.

Как известно, в 2024 году Масляная неделя длится с 11 по 17 марта. По этому случаю телеведущая вместе с 90-летней бабушкой и старшей сестрой приготовили одно из самых главных праздничных блюд – налистники. Иванна не стала скрывать рецепт и искренне делится им с украинцами.

Иванна Онуфрийчук с бабушкой и сестрой

Рецепт блинчиков от Иванны Онуфрийчук по рецепту ее мамы

Для приготовления блинов:

1.5 л молока

5 яиц

соль (на кончике ножа)

сода (на кончике ножа)

0.5 стакана сахара

1-1.5 стакана муки (зависит от типа муки)

Все это сбить в блендере, а еще лучше кухонным венчиком. Жарить блины нужно на хорошо разогретой сковороде, на маленьком огне. Теста на сковороду наливать нужно немного, чтобы блины были тоненькими.

Иванна Онуфрийчук

Для приготовления начинки:

1 кг сыра

2 яйца

0.5 стакана сахара

ванильный сахар по вкусу

По желанию можно добавить в сыр изюм. Все тщательно перемешиваем рукой в перчатке или толкушкой для картофеля. После этого сыр нужно завернуть в блины.

Иванна Онуфрийчук с бабушкой и сестрой приготовили налистники

К слову, блюдо ведущая готовит только по маминому рецепту, который в семье передают из поколения в поколение. И обычно делает это в кругу родных. Также Иванна поделилась одним из своих самых теплых воспоминаний из юности о маминых блинчиках.

"Блинчики или малисники, кстати, так их называют у нас в селе в Винницкой области, готовить с девушками интереснее. Потому что каждая хоть и придерживается рецепта, но уже имеет свои лайфхаки, которыми можно обменяться в процессе. Мы еще с детства любим готовить это блюдо вместе, потому что мама делала их на все семейные праздники, а нам нравилось скручивать блины. А еще у меня с блинчиками есть свои прекрасные воспоминания. Мама часто передавала их мне, когда я была студенткой. Когда мои друзья в общежитии слышали об этом, то сходилось пол общежития, чтобы попробовать хотя бы кусочек. Все знали, какие вкусные мамины блины и творожная запеканка!", – рассказывает знаменитость.

Иванна Онуфрийчук с бабушкой

Напомним, ранее ведущий Слава Демин показывал, как с 93-летней бабушкой впервые в жизни взялся засаливать капусту и также поделился рецептом.

Читайте также: