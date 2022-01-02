Иванна Онуфрийчук сразу после Мальдив уехала покорять французские склоны

Звезда отдыхает вместе с семьей.
Ведущая шоу "Танцы со звездами" Иванна Онуфрийчук продолжает и дальше наслаждаться отдыхом.
К слову, раньше знаменитость вместе со своим мужем, бизнесменом Алмазом, отдыхала на Мальдивах. Там влюбленные устроили настоящую романтику.
Впрочем, праздновали Новый год Алмаз и Иванна в Киеве. Однако на этом отдых не закончился. Ведущая уехала первого января во Францию.
Кстати, Иванна уже успела покорить французские склоны. Как говорит ведущая, кататься на лыжах первого января – это просто невероятное занятие.
"Сегодня очень классно покатались. И знаете, когда идеально кататься? Первого января, когда все приходят в себя от празднования Нового года", — написала Иванна.
Кстати, вместе с ведущей отдыхали ее родные, а также муж Алмаз.
Читайте также: