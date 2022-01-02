Иванна Онуфрийчук сразу после Мальдив уехала покорять французские склоны

Звезда отдыхает вместе с семьей.

Ведущая шоу "Танцы со звездами" Иванна Онуфрийчук продолжает и дальше наслаждаться отдыхом.

К слову, раньше знаменитость вместе со своим мужем, бизнесменом Алмазом, отдыхала на Мальдивах. Там влюбленные устроили настоящую романтику.

Впрочем, праздновали Новый год Алмаз и Иванна в Киеве. Однако на этом отдых не закончился. Ведущая уехала первого января во Францию.

Иванна Онуфрийчук отдыхает во Франции / instagram.com/ivannaonufriichuk

Кстати, Иванна уже успела покорить французские склоны. Как говорит ведущая, кататься на лыжах первого января – это просто невероятное занятие.

"Сегодня очень классно покатались. И знаете, когда идеально кататься? Первого января, когда все приходят в себя от празднования Нового года", — написала Иванна.

Кстати, вместе с ведущей отдыхали ее родные, а также муж Алмаз.

Иванна Онуфрийчук с семьей отдыхает во Франции / instagram.com/ivannaonufriichuk

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