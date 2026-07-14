Иванна Онуфрийчук удивила, как празднование ее 40-летия принесло почти 4,5 млн донатов

Иванна Онуфрийчук / © instagram.com/ivannaonufriichuk

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Украинская телеведущая Иванна Онуфрийчук показалась с мужем-иностранцем Алмазом и заметно подросшим сыном и рассекретила оригинальное празднование дня рождения.

Недавно знаменитости исполнилось 40 лет. В праздничный день Иванна Онуфрийчук собрала своих близких и родных. Однако ведущая не только праздновала, она также приобщилась к благотворительной инициативе. Ведущая собирала средства для психологического восстановления детей, пострадавших от войны.

В общем, Иванна Онуфрийчук надеялась, что ей удастся помочь со строительством и обустройством комнаты для психологической реабилитации. Там с детьми будут заниматься творчеством, арт-терапией, образовательными процессами, а профессиональные специалисты будут оказывать поддержку. Однако ведущей удалось собрать значительно большую сумму, а именно почти 4,5 миллиона гривен, поэтому построят не одну комнату, а две.

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Иванна Онуфрийчук с мужем и сыном / © instagram.com/ivannaonufriichuk

«Мы часто думаем, что большие перемены делает кто-то другой, с большими возможностями. На самом же деле все начинается с маленьких решений каждого из нас. Как мое решение сделать свой праздник именно таким, а моих гостей — сделать донат и прийти. Я очень надеюсь, что гости ушли с этого праздника с ощущением, что каждый из нас может менять чью-то жизнь и для этого не нужно ожидать особенного момента. Иногда достаточно просто объединиться вокруг правильной идеи», — подытожила ведущая.

День рождения Иванны Онуфрийчук / © instagram.com/ivannaonufriichuk

Напомним, недавно блогерша Даша Квиткова праздновала день рождения. Знаменитости исполнилось 28 лет. Звезда Сети уже показала, как по-особенному провела этот день.

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