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Иванна Онуфрийчук уютно отпраздновала 45-летие мужа-иностранца и показала сюрприз для него
Звездная семья собралась в полном составе.
Украинская телеведущая Иванна Онуфрийчук устроила теплый семейный праздник для своего мужа-иностранца Алмаза по случаю его 45-летия.
Знаменательный день именинник начал в кругу ближайших. Иванна подготовила для возлюбленного сюрприз — украсила дом и заказала праздничный торт со свечами. Рядом с папой и мамой был и их двухлетний сын Адам.
На опубликованных кадрах семья позирует вместе в празднично украшенном доме. Алмаз вместе с маленьким сыном задул свечи на торте, после чего семейство устроило фотосессию на фоне импровизированной фотозоны.
Вечером Онуфрийчук продолжила празднование и организовала для мужа уютный ужин при свечах. Ведущая также публично поздравила возлюбленного с особой датой.
«Будь здоровым и счастливым», — пожелала Алмазу Иванна.
К слову, сейчас супруги вместе с сыном живут и работают за границей. Там же проживает вся их семья, так что на празднике собралось все большое семейство.
Напомним, недавно Наталья Карпа также отметила 45-летие. В день рождения артистки ее муж Евгений Терехов опубликовал для нее чувственное поздравление на фоне слухов о кризисе в их браке.