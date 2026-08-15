Иванна Онуфрийчук уютно отпраздновала 45-летие мужа-иностранца и показала сюрприз для него

Иванна Онуфрийчук с семьей / © instagram.com/ivannaonufriichuk

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Украинская телеведущая Иванна Онуфрийчук устроила теплый семейный праздник для своего мужа-иностранца Алмаза по случаю его 45-летия.

Знаменательный день именинник начал в кругу ближайших. Иванна подготовила для возлюбленного сюрприз — украсила дом и заказала праздничный торт со свечами. Рядом с папой и мамой был и их двухлетний сын Адам.

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На опубликованных кадрах семья позирует вместе в празднично украшенном доме. Алмаз вместе с маленьким сыном задул свечи на торте, после чего семейство устроило фотосессию на фоне импровизированной фотозоны.

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Иванна Онуфрийчук с семьей / © instagram.com/ivannaonufriichuk

Муж и сын Иванны Онуфрийчук / © instagram.com/ivannaonufriichuk

Иванна Онуфрийчук с семьей / © instagram.com/ivannaonufriichuk

Вечером Онуфрийчук продолжила празднование и организовала для мужа уютный ужин при свечах. Ведущая также публично поздравила возлюбленного с особой датой.

«Будь здоровым и счастливым», — пожелала Алмазу Иванна.

К слову, сейчас супруги вместе с сыном живут и работают за границей. Там же проживает вся их семья, так что на празднике собралось все большое семейство.

Напомним, недавно Наталья Карпа также отметила 45-летие. В день рождения артистки ее муж Евгений Терехов опубликовал для нее чувственное поздравление на фоне слухов о кризисе в их браке.

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