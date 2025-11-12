ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
86
Время на прочтение
1 мин

Иванна Онуфрийчук в годовщину брака показала фото роскошной свадьбы с возлюбленным-бизнесменом

Трогательная фотография звезды с красными розами и сыном Адамом заинтриговала поклонников.

Автор публикации
Фото автора: Злата Ковтун Злата Ковтун
Иванна Онуфрийчук с мужем Алмазом

Иванна Онуфрийчук с мужем Алмазом / © instagram.com/ivannaonufriichuk

Украинская телеведущая Иванна Онуфрийчук празднует особую дату — годовщину свадьбы со своим мужем Алмазом.

По этому случаю звезда сначала заинтриговала поклонников нежной фотографией, на которой были роскошные букеты из красных роз и их сын Адам. В своих Instagram-сторис Иванна поделилась трогательными словами об этом дне:

«В этот день наша любовь получила свой официальный статус. Четыре года назад, в Киеве, мы сказали друг другу «Да!» В этот день наша любовь получила свой официальный статус», — очаровала фанатов знаменитость.

Сторис Иванны Онуфрийчук / © instagram.com/ivannaonufriichuk

Сторис Иванны Онуфрийчук / © instagram.com/ivannaonufriichuk

На следующих кадрах Иванна показала их роскошную свадьбу. На снимках телеведущая позирует в нежных объятиях с возлюбленным. Звезда также поделилась, что эта дата особенная не только для них с Алмазом, но и для их маленького Адама, ведь с тех пор они стали полноценной семьей. Также Иванна добавила, что сейчас ее избранник находится в командировке, однако все равно уделил внимание и время, чтобы вспомнить счастливую дату для супругов.

Сторис Иванны Онуфрийчук / © instagram.com/ivannaonufriichuk

Сторис Иванны Онуфрийчук / © instagram.com/ivannaonufriichuk

Сторис Иванны Онуфрийчук / © instagram.com/ivannaonufriichuk

Сторис Иванны Онуфрийчук / © instagram.com/ivannaonufriichuk

Сторис Иванны Онуфрийчук / © instagram.com/ivannaonufriichuk

Сторис Иванны Онуфрийчук / © instagram.com/ivannaonufriichuk

Напомним, недавно Иванна Онуфрийчук поделилась редкими семейными кадрами с сестрами, показав теплые моменты совместного досуга. Поклонников особенно удивила разница в возрасте между девушками и их невероятное сходство.

Дата публикации
Количество просмотров
86
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie