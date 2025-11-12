- Дата публикации
-

- Гламур

- 86

- 1 мин
Иванна Онуфрийчук в годовщину брака показала фото роскошной свадьбы с возлюбленным-бизнесменом
Трогательная фотография звезды с красными розами и сыном Адамом заинтриговала поклонников.
Украинская телеведущая Иванна Онуфрийчук празднует особую дату — годовщину свадьбы со своим мужем Алмазом.
По этому случаю звезда сначала заинтриговала поклонников нежной фотографией, на которой были роскошные букеты из красных роз и их сын Адам. В своих Instagram-сторис Иванна поделилась трогательными словами об этом дне:
«В этот день наша любовь получила свой официальный статус. Четыре года назад, в Киеве, мы сказали друг другу «Да!» В этот день наша любовь получила свой официальный статус», — очаровала фанатов знаменитость.
На следующих кадрах Иванна показала их роскошную свадьбу. На снимках телеведущая позирует в нежных объятиях с возлюбленным. Звезда также поделилась, что эта дата особенная не только для них с Алмазом, но и для их маленького Адама, ведь с тех пор они стали полноценной семьей. Также Иванна добавила, что сейчас ее избранник находится в командировке, однако все равно уделил внимание и время, чтобы вспомнить счастливую дату для супругов.
