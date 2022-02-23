Иванна Онуфрийчук в годовщину свадьбы показала себя без макияжа и страстные поцелуи с мужем

Ведущая поделилась трогательными семейными кадрами.

Ведущая проекта "Танцы со звездами" Иванна Онуфрийчук вместе со своим мужем, бизнесменом Алмазом отпраздновали первую годовщину свадьбы.

По этому случаю Онуфрийчук поделилась с поклонниками трогательными кадрами из их жизни. В видео присутствуют и фрагменты со сказочной свадьбы на Мальдивах, и из ярких путешествий супругов.

Пост Иванна сопроводила историей о том, как прошел их с мужем первый семейный год:

"Этот год был полон сюрпризов, заботы, путешествий и улыбок. Были и моменты "притирания" — когда приходилось "отпускать" меня на "Танцы со звездами". Были и спорные, и смешные моменты, когда мы планировали наши будничные дела и придумывали, как устроить друг другу романтический уикенд, но мы постоянно учимся мудрости друг у друга, чтобы слышать, уважать, принимать и становиться еще счастливее. Сегодня я в очередной раз проснулась с мыслью: как я счастлива, что жизнь подарила мне такого мужа. С ним я в безопасности, с ним я спокойна", – написала Онуфрийчук.

В свою очередь, поклонники поздравили семью и пожелали им еще долгих лет счастливой семейной жизни: "Поздравляю! Пусть всегда любовь будет в ваших сердцах! С годовщиной вас", "вы очень красивая и гармоничная пара, так приятно смотреть", "желаю вам пронести свои нежные, чистые чувства друг к другу всю жизнь".

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