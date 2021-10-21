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Иванна Онуфрийчук в откровенном платье без нижнего белья засветила обнаженную грудь

Иванна Онуфрийчук в откровенном платье без нижнего белья засветила обнаженную грудь

Иванна Онуфрийчук / instagram.com/ivannaonufriichuk

Звезда похвасталась красивыми формами.

У ведущей "Танцев со звездами" Иванны Онуфрийчук роскошная фигура.

Правда, она не часто это демонстрирует, ведь ее мужу, бизнесмену Алмазу, это не нравится. Но иногда звезда может порадовать своих фанатов и похвастаться красивыми формами.

Иванна Онуфрийчук / © instagram.com/ivannaonufriichuk
Иванна Онуфрийчук / instagram.com/ivannaonufriichuk

Иванна опубликовала в своем Instagram фото, на котором изображена в черном элегантном платье. К слову, звезда выбрала такой наряд, для которого не нужно надевать нижнее белье.

Благодаря этому видно, что в Иванны аппетитная грудь, тонкая талия и невероятно стройные ножки.

Иванна Онуфрийчук / © instagram.com/ivannaonufriichuk
Иванна Онуфрийчук / instagram.com/ivannaonufriichuk

У своем фотоблоге ведущая поразмышляла о седьмом эфире "Танцев со звездами", который был посвящен украинским звездам. Знаменитость вспомнила, каких исполнителей обожала в детстве.

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