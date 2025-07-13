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Иванна Онуфрийчук в желтом бикини блеснула аппетитными бедрами на фоне моря
Знаменитость показала, как проходит ее отпуск в Турции.
Украинская ведущая Иванна Онуфрийчук в желтом бикини посветила аппетитными бедрами и похвасталась подтянутой фигурой.
Так, знаменитость сейчас наслаждается отпуском. Иванна Онуфрийчук вместе с семьей отправилась в турецкий город Бодрум, который омывается Эгейским морем. Конечно же, ведущая уже успела наделать пикантного контента в купальнике, которым делится в Instagram.
В частности, Иванна Онуфрийчук посветила подтянутой фигурой в желтом бикини. Знаменитость сфотографировалась в зеркале на фоне моря и продемонстрировала свои изрядно аппетитные бедра. Образ Иванна Онуфрийчук дополнила светлой панамкой, которая спасает от солнечных лучей.
Пока ведущая фотографируется в зеркале, у ее годовалого сына свои развлечения. Маленький Адам плавает в импровизированном бассейне. Ведущая говорит, что вода в море прохладная, а так мальчику комфортнее.
"Нашли приспособление, когда вода в море прохладная", - поделилась знаменитость.
Напомним, недавно жена певца Виталия Козловского наслаждалась летним отдыхом с сыном. Юлия Бакуменко тоже не удержалась, чтобы не продемонстрировали свою фигуру в купальнике.