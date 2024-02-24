Иванна Онуфрийчук восхитила фото со своей роскошной свадьбы на Мальдивах с мужем-иностранцем

Украинская ведущая Иванна Онуфрийчук сообщила об их с мужем, бизнесменом казахского происхождения Алмазом, важном семейном празднике.

Супруги празднуют третью годовщину их брака. В своем Instagram Онуфрийчук нежно поздравила возлюбленного. Она отметила, что за эти три года у них с мужем действительно получилось построить теплое семейное гнездышко, а их отношения полны уважения друг к другу, заботы и доверия.

Иванна Онуфрийчук с мужем / Фото: instagram.com/ivannaonufriichuk

"Нашей семье три года. Я думала, что день нашей свадьбы — один из самых счастливых в моей жизни. Но я еще не знала, что с ним каждый день будет таким счастливым, теплым и полным любви и заботы, как тогда. За этот небольшой период у нас получилось построить ту семью, о которой мы мечтали. В которой есть полноценное доверие, уважение и невероятная поддержка. Наша влюбленность и романтика изменились на заботу друг о друге и ощущение, что мы единое целое", — поделилась ведущая.

Иванна Онуфрийчук с мужем / Фото: instagram.com/ivannaonufriichuk

Иванна Онуфрийчук по случаю праздника также поделилась их разными архивными фото. В частности, знаменитость вспомнила их первую роскошную свадьбу, которую они отыграли зимой 2021 года на Мальдивах. Также ведущая показала, как с Алмазом путешествовала и узнавала новые интересные страны и места.

Иванна Онуфрийчук с мужем / Фото: instagram.com/ivannaonufriichuk

"Мы научились ставить своего партнера на первое место, развиваться вместе и хвалить друг друга за малейшие достижения. Да, у нас, как и у всех, бывает плохое настроение, мы можем поспорить. Но даже в таких случаях мы решаем все разговором, потому что просто не умеем обижаться друг на друга долго. Надеюсь, никогда и не научимся этому. Спасибо, тебе, мой любимый, за тебя и за нашу семью. В этот день загадываю только одно желание: чтобы наша семья крепла, а чувство приумножались", — обратилась к мужу ведущая.

Иванна Онуфрийчук с мужем / Фото: instagram.com/ivannaonufriichuk

Напомним, недавно шоумен Владимир Остапчук праздновал первую годовщину брака с молодой женой Екатериной Полтавской. Ведущий по-особому поздравил возлюбленную.

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