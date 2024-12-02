Иванна Онуфрийчук восхитила, как с мужем и 6-месячным сыном путешествовала по Швейцарии

Украинская ведущая Иванна Онуфрийчук показала, как с семьей отправилась в путешествие.

Так, в своем фотоблоге знаменитость поделилась, что эта осень была достаточно насыщенной разнообразными эмоциями. В частности рассказала, что сын Адам впервые побывал в поезде и показала его эмоции. По словам Иванны, мальчик отреагировал достаточно спокойно.

Иванна Онуфрийчук с семьей / Фото: instagram.com/ivannaonufriichuk

Иванна Онуфрийчук с семьей / Фото: instagram.com/ivannaonufriichuk

После долгой дороги ведущая с сыном и мужем Алмазом оказались в живописном швейцарском городке Бюргенштоке. Семейство прогулялось между горами и насладилось природой вокруг. Онуфрийчук показала, как кроха спал в кармане-кенгуру и коляске, пока она с мужем наслаждалась временем вместе.

Иванна Онуфрийчук с семьей / Фото: instagram.com/ivannaonufriichuk

Иванна Онуфрийчук с семьей / Фото: instagram.com/ivannaonufriichuk

Иванна Онуфрийчук с семьей / Фото: instagram.com/ivannaonufriichuk

Иванна Онуфрийчук с семьей / Фото: instagram.com/ivannaonufriichuk

Кроме того, Иванна показала, как дома с мужем они развлекаются с маленьким Адамом. И отметила, что сын очень быстро растет.

"Сыночек впервые ехал с нами в поезде. Я волновалась, как он воспримет это, но реакция была хорошей. Доказательство этому удивленный и заинтересованый взгляд. Не успеваем с любимым за тем, как растет Адамчик. Начинаем вводить прикорм и удивляемся, как так быстро бежит время! Сейчас жизнь ощущается по-другому, хочется отмечать каждый момент и успевать наслаждаться им", — написала ведущая.

Иванна Онуфрийчук с семьей / Фото: instagram.com/ivannaonufriichuk

Иванна Онуфрийчук с семьей / Фото: instagram.com/ivannaonufriichuk

Напомним, недавно Иванна Онуфрийчук показывала редкие фото из роскошной свадьбы с мужем-иностранцем в особую для них дату.

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