Иванна Онуфрийчук восхитила редкими фото со своей роскошной свадьбы в годовщину брака

Украинская ведущая Иванна Онуфрийчук и ее муж-иностранец Алмаз отмечают особую для них дату.

Сегодня, 11 ноября, их крепкому браку исполнилось три года. Онуфрийчук по случаю праздника поделилась своими воспоминаниями о том дне и призналась, что он был просто сказочным. К тому же знаменитость показала их романтические фото со свадебной фотосессии. На изображениях Алмаз нежно обнимает и целует свою возлюбленную.

"Три года, как мы официально стали семьей. Это было, будто вчера. Мурашки по телу, когда просматриваю эти видео. Один из самых счастливых дней в нашей жизни и лучшое нашее решение", — восхитила ведущая.

Иванна Онуфрийчук с мужем / Фото: instagram.com/ivannaonufriichuk

Иванна Онуфрийчук с мужем / Фото: instagram.com/ivannaonufriichuk

Иванна Онуфрийчук с мужем / Фото: instagram.com/ivannaonufriichuk

Иванна Онуфрийчук с мужем / Фото: instagram.com/ivannaonufriichuk

Иванна Онуфрийчук с мужем / Фото: instagram.com/ivannaonufriichuk

В важный день Иванна обратилась к своему мужу и лично поблагодарила его за исполненную мечту. В частности, за надежное плечо рядом и сынишку Адама. К тому же знаменитость призналась, что Алмаз обладает невероятными родительскими качествами.

"Спасибо, что с тобой осуществилась мечта моей жизни – иметь любимого мужа и лучшего сынишку. Я знала, что ты будешь хорошим папой для нашего сына. Но я и представить не могла, что настолько. Спасибо, любимый", — ратсрогала звезда.

Иванна Онуфрийчук с мужем и сыном / Фото: instagram.com/ivannaonufriichuk

Муж Иванны Онуфрийчук с сыном / Фото: instagram.com/ivannaonufriichuk

Напомним, недавно актриса Анна Сагайдачная впервые раскрыла своего нового возлюбленного, от которого вскоре родит ребенка.

Читайте также: