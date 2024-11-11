Иванна Онуфрийчук восхитила редкими фото со своей роскошной свадьбы в годовщину брака

Ведущая публично поздравила возлюбленного-иностранца.
Украинская ведущая Иванна Онуфрийчук и ее муж-иностранец Алмаз отмечают особую для них дату.
Сегодня, 11 ноября, их крепкому браку исполнилось три года. Онуфрийчук по случаю праздника поделилась своими воспоминаниями о том дне и призналась, что он был просто сказочным. К тому же знаменитость показала их романтические фото со свадебной фотосессии. На изображениях Алмаз нежно обнимает и целует свою возлюбленную.
"Три года, как мы официально стали семьей. Это было, будто вчера. Мурашки по телу, когда просматриваю эти видео. Один из самых счастливых дней в нашей жизни и лучшое нашее решение", — восхитила ведущая.
В важный день Иванна обратилась к своему мужу и лично поблагодарила его за исполненную мечту. В частности, за надежное плечо рядом и сынишку Адама. К тому же знаменитость призналась, что Алмаз обладает невероятными родительскими качествами.
"Спасибо, что с тобой осуществилась мечта моей жизни – иметь любимого мужа и лучшего сынишку. Я знала, что ты будешь хорошим папой для нашего сына. Но я и представить не могла, что настолько. Спасибо, любимый", — ратсрогала звезда.
Напомним, недавно актриса Анна Сагайдачная впервые раскрыла своего нового возлюбленного, от которого вскоре родит ребенка.
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