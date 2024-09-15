Иванна Онуфрийчук впервые без 3-месячного сына отправилась на отдых с мужем: "Только вдвоем"

Украинская ведущая Иванна Онуфрийчук показалась на отдыхе с мужем-иностранцем Алмазом.

Так, родители оставили 3-месячного сына Адама вместе с бабушками и решились впервые побыть наедине. Компанию им составили самые близкие друзья. Вместе они арендовали яхту и насладились живописными пейзажами берегов Сардинии в Италии и поплавали в море. По словам Иванны, теперь такие моменты ценятся гораздо больше. Поэтому Онуфрийчук с мужем сделала общих фото на память и поделилась ими в фотоблоге.

Иванна Онуфрийчук с мужем / Фото: instagram.com/ivannaonufriichuk

Иванна Онуфрийчук / Фото: instagram.com/ivannaonufriichuk

Иванна Онуфрийчук / Фото: instagram.com/ivannaonufriichuk

"Возможность побыть только вдвоем или в компании с друзьями для нас как молодых родителей теперь роскошь. Впервые за долгое время мы отдыхали без сыночка. Теперь можем с возлюбленным выйти куда-то без Адамчика и не волноваться, потому что он в надежных руках. Просто общались с друзьями, были с мужем рядом, обнимались, смеялись и ни о чем не волновались. Если раньше это была наша привычная жизнь, то сейчас мы понимаем ценность таких простых моментов", – поделилась впечатлениями ведущая.

Иванна Онуфрийчук / Фото: instagram.com/ivannaonufriichuk

Напомним, недавно ведущая Лилия Ребрик показала свою 6-месячную дочь и призналась, что она сделала впервые в жизни.

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