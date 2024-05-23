Иванна Онуфрийчук впервые показала свою свекровь и поздравила ее с особым праздником

Знаменитость удивила молодым видом свекрови.
Украинская ведущая Иванна Онуфрийчук сообщила о важном празднике в ее семье.
Мама мужа знаменитости – казахского бизнесмена Алмаза – празднует день рождения. В своем Instagram Онуфрийчук показала, как они всей семьей поздравляли женщину с особым праздником. В частности, семья собралась в одном из ресторанов Швейцарии в кругу самых близких и родных.
Для свекрови Онуфрийчук вместе с мужем сделала сюрприз. Супруги заказали маме немалый торт "Наполеон", который был украшен ягодами.
Ведущая показала, как свекровь задувала свечи именинницы, пока все вокруг пели ей Happy Birthday. Кстати, мама мужа Иванны выглядит довольно молодо. На день рождения она надела вельветовое платье, а образ дополнила легким макияжем и сдержанной прической.
"С днем рождения, наша всеми любимая мама! Спасибо за заботу, любовь и понимание. И за лучшего в мире сына", — подписала кадры Иванна.
Напомним, в скором времени Иванна Онуфрийчук впервые станет мамой. Недавно ведущая вместе с возлюбленным рассекретила пол будущего ребенка.
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