Иванна Онуфрийчук впервые показала свою свекровь и поздравила ее с особым праздником

Украинская ведущая Иванна Онуфрийчук сообщила о важном празднике в ее семье.

Мама мужа знаменитости – казахского бизнесмена Алмаза – празднует день рождения. В своем Instagram Онуфрийчук показала, как они всей семьей поздравляли женщину с особым праздником. В частности, семья собралась в одном из ресторанов Швейцарии в кругу самых близких и родных.

Для свекрови Онуфрийчук вместе с мужем сделала сюрприз. Супруги заказали маме немалый торт "Наполеон", который был украшен ягодами.

Свекровь Иванны Онуфрийчук / Фото: instagram.com/ivannaonufriichuk

Ведущая показала, как свекровь задувала свечи именинницы, пока все вокруг пели ей Happy Birthday. Кстати, мама мужа Иванны выглядит довольно молодо. На день рождения она надела вельветовое платье, а образ дополнила легким макияжем и сдержанной прической.

"С днем рождения, наша всеми любимая мама! Спасибо за заботу, любовь и понимание. И за лучшего в мире сына", — подписала кадры Иванна.

Напомним, в скором времени Иванна Онуфрийчук впервые станет мамой. Недавно ведущая вместе с возлюбленным рассекретила пол будущего ребенка.

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