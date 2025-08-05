Иванна Онуфрийчук впервые за долгое время вернулась в Украину и поделилась впечатлениями от приезда

Иванна Онуфрийчук / © instagram.com/ivannaonufriichuk

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Украинская ведущая Иванна Онуфрийчук впервые за долгое время вернулась в Украину.

С началом полномасштабной войны знаменитость уехала из страны и поселилась в Швейцарии. А это наконец-то Иванна Онуфрийчук приехала в Украину. Ведущую встретил трансфер. Автобус в салоне подсвечивался фиолетовым неоном, что знаменитость пошутила о пати-бас.

Иванна Онуфрийчук возвращается в Украину / © instagram.com/ivannaonufriichuk

Иванна Онуфрийчук также поделилась впечатлениями от приезда в родную страну. Ведущая признается, что хоть уже находится в Украине, однако ей до сих пор не верится, что она наконец-то вернулась. Когда Иванна Онуфрийчук пересекла границу, то даже не сдержала эмоций. Знаменитость говорит, что чувствовала себя в этот момент очень сильно счастливой.

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"До сих пор не верится, что еду домой за столько времени. Прошли границы, территория родной Украины! Какое счастье! Все украинское повсюду: музыка, еда, воздух", - призналась ведущая.

Иванна Онуфрийчук в Украине / © instagram.com/ivannaonufriichuk

Наконец, сотни километров позади, и Иванна Онуфрийчук наконец-то прибыла в Киев. Знаменитость приехала в столицу едва ли не в первый раз с начала полномасштабной войны.

Иванна Онуфрийчук в Киеве / © instagram.com/ivannaonufriichuk

Напомним, недавно Иванна Онуфрийчук наслаждалась отдыхом в Турции. Знаменитость успела поделиться оттуда пикантными фото, на которых засветила аппетитные бедра на фоне моря.