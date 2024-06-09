Иванна Онуфрийчук выписалась из роддома в Швейцарии и восхитила видео с новорожденным сынишкой

Украинская ведущая Иванна Онуфрийчук выписалась из роддома в Швейцарии.

В своем Instagram знаменитость поделилась трогательным видео с выписки. В частности, поздравить Иванну и ее мужа, казахского бизнесмена Алмаза, пришли многие родные и близкие. Они подарили презенты малышу, а ведущую просто засыпали роскошными букетами цветов.

"Теперь с тобой рядом будем все мы – твои родные и близкие. Дни в роддоме были наполнены радостью: тебя поздравило столько людей! С цветами, улыбками и теплыми словами. Для тебя желали счастья и здоровья, а для нас – терпения и силы. Я верю, что все у нас получится, потому что наша семья теперь стала еще больше и дружнее", — обратилась к малышу ведущая.

Иванна Онуфрийчук выписалась из роддома и показала новорожденного малыша

В частности, Иванна Онуфрийчук уже дома. Знаменитость успела познакомить новорожденного сынишку с домашним любимцем – котиком. Ведущая показала, как четвероногий реагировал на появление малыша в доме.

Напомним, в конце мая Иванна Онуфрийчук сообщила, что впервые стала мамой. Недавно ведущая рассекретила, какое необычное имя дала новорожденному сыну.

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