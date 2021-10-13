Иванна Онуфрийчук заявила, что они с мужем официально не расписаны, хотя свадьбу уже сыграли

Иванна Онуфрийчук заявила, что они с мужем официально не расписаны, хотя свадьбу уже сыграли

Они не могут определиться, в какой стране хотят официально стать мужем и женой.

Ведущая "Танцев со звездами" Иванна Онуфрийчук заявила, что они с мужем, бизнесменом Алмазом, до сих пор официально не расписались.

Как говорит звезда, они не могут определиться, в какой стране хотят официально оформить свой брак. Алмаз планирует расписаться в Швейцарии, а Иванна — в Украине.

Иванна Онуфрийчук и Алмаз / instagram.com/ivannaonufriichuk

"В Швейцарии около полтора года не оформляли браки. Сейчас образовалась такая очередь, что нас могут расписать только через три месяца, через полгода, на следующий год ... И мы сейчас думаем, как и где сделать это быстрее. Поэтому это пока под вопросом ", — рассказала ведущая "Зірковому шляху".

Кроме этого, звезда поделилась, что ее мужу не нравятся фото, которые она публикует в своем Instagram.

Иванна Онуфрийчук / instagram.com/ivannaonufriichuk

"Его раздражает, если я показываю обнаженную ногу или глубокое декольте", — пожаловалась знаменитость.

Иванна Онуфрийчук и Алмаз / instagram.com/ivannaonufriichuk

К слову, Алмаз и Иванна в 2021 году сыграли пышную свадьбу на Мальдивах.

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