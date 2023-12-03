Иванну Онуфрийчук заподозрили в беременности: ведущая ответила, действительно ли в положении

Украинскую телеведущую Иванну Онуфрийчук заподозрили в беременности.

К таким выводам пользователи Сети пришли после того, как знаменитость опубликовала фото с мужем и домашним питомцем. Фанаты обратили внимание на заметно округлый животик Иванны.

Они убеждены, что телеведущая и ее муж, бизнесмен Алмаз, ждут рождения первенца. Тем более в последнее время знаменитость скрывает животик и предпочитает наряд свободного кроя: "Вы в положении?", "Скоро будет ребеночек, я одна это заметила?", "На этом фото вы словно беременна, вам очень идет".

Иванна Онуфрийчук с мужем / Фото: instagram.com/ivannaonufriichuk

На один из подобных комментариев Иванна ответила. Ведущая заверила, что они с мужем не ждут рождения первенца. Онуфрийчук говорит, что животик у нее округлился, потому что она поправилась и сытно поела.

"Не придумывайте. Я просто поправилась и сытно поужинала", — заверила Иванна.

Иванна Онуфрийчук с мужем / Фото: instagram.com/ivannaonufriichuk

Напомним, а вот ведущая Лилия Ребрик таки ждет пополнения в семье. В третий раз беременная знаменитость уже рассекретила, когда будет рожать и придумала ли имя девочке.

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