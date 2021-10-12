Ивлеева и Элджей после развода поделили многомиллионное имущество: кому что досталось

Ивлеева и Элджей после развода поделили многомиллионное имущество: кому что досталось

Почти все досталось Насте.

Популярный российский рэпер Алексей Узенюк, он же Элджей, и его жена, ведущая Настя Ивлеева недавно подтвердили, что расстались.

Элджей и Настя Ивлеева / instagram.com/_agentgirl_

Брак эксов длился два года. Детей в экс-влюбленных нет, а вот многомиллионное имущество пришлось делить.

Как пишет Telegram канал Mash, этот вопрос эксы урегулировали.

Ивлеевой достался двухэтажный дом общей площадью 364 квадратных метра с гаражом на пять автомобилей, а также четыре гектара земли. В собственности Насти также остались три автомобиля: Lamborghini Aventador, Chevrolet Camaro и Mercedes-Benz G-class.

Авто Насти Ивлеевой / instagram.com/_agentgirl_

В Элджея остались только машины: Hummer H2 и BMW i8. Недвижимости в рэпера нет, прописан он у родителей.

Авто Элджея / instagram.com/sayonaraboy

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