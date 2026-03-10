Иво Бобул эмоционально ответил Рыбчинскому на его критику: "Он для меня умер!"

Иво Бобул, Евгений Рыбчинский

Народный артист Украины Иво Бобул неожиданно высказался о поэте и композиторе Евгении Рыбчинском, который упрекнул его в поддержке Ани Лорак и Таисии Повалий.

Певец Иво Бобул на проекте "Наодинці з Гламуром" впервые прокомментировал свое скандальное интервью Дмитрию Гордону и высказался, в частности, о продюсере Евгении Рыбчинском, который публично послал народного артиста после его резонансных заявлений. Напомним, Рыбчинский рассердился на Бобула за его неприемлемую в условиях войны позицию и что он «оправдывает измену двух преданок-коллаборанток Лорак и Повалий». Прощай, еще один блудный сын Украины! Следуй за крейсером «Москва»!» — написал Рыбчинский в Facebook-комментарии.

Комментарий Евгения Рыбчинского / © Facebook

«А что он мой папа? Я что его сын? Он для меня просто умер. Я его не знаю и хочу забыть о нем, хотя знаю его с детства. На обиженных не обижаюсь. Это дурня какая-то! Он на себя очень много взял», — сказал Иво Бобул в комментарии Анне Севастьяновой.

Также во время разговора Бобул напомнил, что именно Евгений Рыбчинский в свое время писал хиты Повалий: «А кто ее преподнес на пьедестал? Я писал ей песни или он?»

К слову, комментируя свое скандальное интервью Дмитрию Гордону, Иво Бобул сказал, что оно ему самому понравилось, несмотря на неоднозначную реакцию зрителей. «Я говорил то, что я чувствую. И мне очень понравилось это интервью. Да, меня ругали, проклинали, на чем мир стоит, писали разные гадости, но я делаю свое дело — честно и никого не обижая», — откровенно поделился артист.

Напомним, бывшая жена Иво Бобула повергла в шок, что была беременна от него, но он уговорил ее сделать аборт.