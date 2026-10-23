Иво Бобул еще сильнее похудел и поседел: как выглядит ныне 73-летний легендарный певец

Иво Бобул

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Украинский певец Иво Бобул удивил поклонников новым видом: 73-летний артист еще больше похудел, а его образ дополнила заметная седая щетина.

В канун концерта в Виннице исполнитель записал видеообращение к поклонникам. Кадры с артистом опубликовали в Instagram. На них певец появился с густой седой щетиной. Также внимание привлекли изменения его фигуры. Бобул заметно похудел по сравнению с предыдущими появлениями на публике. Новый образ артиста не остался незамеченным.

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Иво Бобул / © facebook.com/ivo.bobul.94

Ранее певец уже рассказывал о решении сменить вес. Тогда он объяснил, что стремился чувствовать себя комфортнее как на сцене, так и в повседневной жизни.

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Иво Бобул / © facebook.com/ivo.bobul.94

По предварительным сообщениям, артисту удалось лишиться более 14 килограммов. В то же время, о новых результатах похудения он пока не сообщал. Сам певец ранее отмечал, что принял такое решение после консультаций с врачами и обсуждения с семьей.

Иво Бобул — народный артист Украины, певец, композитор и педагог. Он родился 17 июня 1953 в селе Тереблече Черновицкой области. Среди его самых известных композиций — «Если любишь, люби», «Души колодец», «На Украину вернусь» и «Лунный колесо». Звание заслуженного артиста Украины исполнитель получил в 1995 году, а народного — в 1998-м.

Напомним, ранее Иво Бобул впервые за длительное время показался с женой и сыном.

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