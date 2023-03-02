Иво Бобул и его громкие скандалы: назвал солистку Go_A "никем" и высмеял творчество "ДахаБрахи"

На днях украинский артист Иво Бобул нарвался на хейт, когда на одном из интервью высказал свое мнение о современных женщинах, назвав их "меркантильными" и "избалованными".

Но это не единственный скандал, в который попадал музыкант. В частности, ранее он оскорбительно высказывался о творчестве некоторых современных артистов. Также в свое время большое обсуждение вызвал именной номер Иво Бобула, который потроллил спортсмен Василий Вирастюк.

Итак, редакция сайта ТСН.ua предлагает вспомнить пять громких скандалов с участием артиста Иво Бобула.

Скандальное интервью Эмме Антонюк, где музыкант назвал женщин "меркантильными" и "избалованными"

Недавно разгорелся большой скандал вокруг музыканта Иво Бобула. Все началось со скандального интервью Эмме Антонюк. Отвечая на вопрос журналистки, чему певец учит своего сына во взаимодействии с девушками, артист начал говорить, что современные женщины стали избалованными и меркантильными и их интересуют только деньги. По мнению Бобула, хорошие девушки должны сидеть дома.

Иво Бобул / Фото: скриншот с видео

"Сейчас женщины избалованы. Очень много хотят от мужчин. Я смотрю на все это и мне просто жалко становится мужчин. Сегодня у нее один, через пару лет другой и так скачет по кроватям от одного к другому, ищет принца. Меркантильными стали женщины, очень меркантильными", — сказал тогда Бобул.

С ним не согласилась интервьюерша. Эмма начала отрицать слова Иво и упрекнула его за сексизм. Музыкант продолжил настаивать на своем. Дискуссия закончилась тем, что Бобул швырнул книгу, подаренную ему Антонюк, и ушел из интервью. Впрочем, через несколько минут он позвонил Эмме и продолжил спор. Правда, бросил трубку.

Иво Бобул и Эмма Антонюк / Фото: скриншот с видео

На исполнителя посыпалась волна хейта. Музыкант прокомментировал скандал и отметил, что во-первых, он делился исключительно своим опытом, а во-вторых, не давал журналистке согласия на публикацию интервью.

Сейчас те, кто смотрел интервью, разделились на два лагеря. Одни осуждают Иво Бобула за его высказывания, другие же поддерживают его, обвиняя журналистку в непрофессионализме.

Иво Бобул и Эмма Антонюк / Фото: скриншот с видео

Иво Бобул и солистка группы Go_A Екатерина Павленко

Певец в конце 2021 года раскритиковал лидера группы Go_A Екатерину Павленко после ее высказываний. На одном из шоу она сказала, что современному шоу-бизнесу не хватает артистов, за которыми последует молодежь. Она также добавила, что "стразы и то, что было популярно 10 лет назад", уже не интересуют никого. Но это не на шутку задело Бобула.

Иво Бобул / Фото: скриншот с видео

Павленко рассказывала, что за кулисами тогда артист подошел к ней и "советовал спуститься с неба на землю" и не оскорблять других артистов. Исполнительница делилась, что Бобула задела фраза о стразах.

Но на этом скандал не закончился. Впоследствии в интервью Иво Бобул заявил, что Екатерина "ничего не сделала для украинской культуры" и "она никто и зовут ее никак".

"Что она сделала для украинской культуры? Скажите мне. Что, спела "Конопельку"? А она как певица кто? Никто и зовут ее никак", — говорил тогда Бобул.

Екатерина тогда прокомментировала слова Иво. Она отметила, что уважает артистов, которые стояли в основе формирования музыкальной эстрады независимой Украины. Впрочем, по ее мнению, ценности слушателей меняются, а музыканты, в свою очередь, должны отвечать им.

Иво Бобул раскритиковал творчество групп "Бумбокс" и "ДахаБраха"

Не только певице Екатерине Павленко досталось от Иво Бобуло. В частности, в 2016 он раскритиковал творчество украинских коллективов "Бумбокс" и "ДахаБраха", а последнего перепутал название и назвал "БрахаДраха". Музыкант заявил, что не понимает их творчества.

Иво Бобул раскритиковал группы "Бумбокс" и DakhaBrakha

"Есть такая манера – ломать украинский язык. Или это кому-то так нужно, или это специально? Я слушал "Бумбокс" — для меня непонятно. Двое или один в каноэ там есть, и еще там какая-то группа появилась, у таких они высоких шапках – "БрахаДраха", — заявил Бобул.

Когда же артист узнал, что "ДахаБраха" популярны за границей, то ответил: "Может, на них приходят смотреть как на стеб?".

Василий Вирастюк потроллил именной номер Иво Бобула в гостинице, а музыкант это не оценил

В одной из гостиниц Черновцов есть именной номер Иво Бобула. В 2016 году спортсмену Василию Вирастюку представился случай там побывать, и он был очень впечатлен. В номере Иво Бобула были его раритетные фото, эксклюзивные костюмы и даже концертные альбомы, которые хранились под стеклом.

"Я никогда еще не жил в музее, а тем более в музее Иво Бобула", — комментировал Вирастюк.

Иво Бобула огорчило видео спортсмена. Музыканту было досадно, что Вирастюк "поиздевался над его достижениями".

"Надо уважать и гордиться людьми, которые отдают свою жизнь, умение на алтарь культуры Украины, чтобы она была достойной, профессиональной в мировом обществе! И никто не имеет права издеваться над моими достижениями! Этот номер, в котором вы имели честь быть, был создан Черновицкой общиной, которые любят и уважают мое творчество!" – возмущался Бобул.

Скандальное видео, где Иво Бобул поет с бывшим генпрокурором Виктором Пшонкой

В 2016 году набрало популярность видео, на котором Иво Бобул поет композицию "Товарищ Песня" в дуэте с бывшим генпрокурором Виктором Пшокной. Музыканта тогда сильно разозлил такой всплеск любопытства к его персоне.

Иво Бобул оправдался, что выступление состоялось еще тогда, когда Пшонка занимал должность, однако точный год артист не помнит. По словам музыканта, он не мог отказать чиновникам.

"Я не помню, какой это был год. Я – певец, я не политик. Мне сказали петь – я и пришел петь. Я не знаю, что это было за событие – праздник не праздник. Просто сказали – нужно петь. И все. Мне сказали, что он хочет петь эту песню", — комментировал тогда видео Бобул.

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