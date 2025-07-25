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Иво Бобул на фоне скандала вокруг Сердючки сделал эмоциональное заявление: "Трудяг надо уважать"
Народный артист высказался об исполнении русскоязычных песен в Украине и рассказал, что имеет общего с Андреем Данилко.
Известный певец Иво Бобул на фоне языкового скандала вокруг русскоязычных песен Верки Сердючки сделал эмоциональное заявление.
В интервью YouTube-проекту ТСН.ua "Наодинці" Иво Васильевич неожиданно признался в пристрастии к творчеству Андрея Данилко. Более того, оказалось, что артисты хорошо знакомы.
"Я Данилка очень уважаю. Потому что человек сделал сам себя, так как и я. Он нашел свою нишу, свою Верку Сердючку. Вообще, когда он появился, было сразу понятно, что это бомба, что это будет очень хороший артист. Так и произошло. Я очень его уважаю за его уверенность, он очень мощный", - говорит Иво Бобул.
Также народный артист полностью поддержал Данилко на фоне скандала вокруг русскоязычных песен Сердючки.
"Не надо людям вмешиваться в искусство. Мы не есть двор. Люди должны другим заниматься. Не надо следить, что он поет. У него репертуар такой, что если перевести, он теряет много колоритности. Он же поет не чужие песни, это все его. Надо думать, что он делает для государства, для армии. А каким он боком это зарабатывает, это другое дело. Трудяг надо уважать! И любить. Не надо, чтобы народ вмешивался в культуру, мы не являемся стадом. Каждый артист - это личность", - говорит Иво Бобул.
Напомним, площадку, где выступила Сердючка с русскоязычными хитами, оштрафовали на неожиданную сумму.