Иво Бобул напросился в бэк-вокалисты к известной певице: артистка насмешила реакцией

Иво Бобул и FIЇNKA

Реклама

Народный артист Иво Бобул напросился в бэк-вокалисты к известной певице FIЇNKA.

Артистка сейчас находится в поисках бэк-вокалистки. Исполнительница активно об этом говорит в своих соцсетях. Этот пост не смог обойти мимо Иво Бобул. Артист с юмором поинтересовался в комментариях, а можно ли ему в бэк-вокалисты к FIЇNKA.

"А бэк-вокалиста не нужно?" - поинтересовался артист.

Реклама

Иво Бобул / © facebook.com/ivo.bobul.94

FIЇNKA отреагировала на неожиданное предложение. Певица пошутила, если среди ее бэк-вокалистов будет Иво Бобул, то в таком случае концерты настолько будут мощными, что даже музыканты не понадобятся.

"Если идете ко мне, то даже музыкантов не надо", - пошутила певица.

FIЇNKA / © instagram.com/fiinka_official

Напомним, недавно Иво Бобул принял участие в благотворительном вечере Екатерины и Александра Усиков. В комментарии сайту ТСН.ua артист рассказал о гонораре за свое выступление на мероприятии и вспомнил знакомство с боксером-чемпионом.