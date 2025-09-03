- Дата публикации
-
- Категория
- Гламур
- Количество просмотров
- 505
- Время на прочтение
- 1 мин
Иво Бобул напросился в бэк-вокалисты к известной певице: артистка насмешила реакцией
FIЇNKA ищет бэк-вокалистку. Тем временем Иво Бобул сделал неожиданное заявление.
Народный артист Иво Бобул напросился в бэк-вокалисты к известной певице FIЇNKA.
Артистка сейчас находится в поисках бэк-вокалистки. Исполнительница активно об этом говорит в своих соцсетях. Этот пост не смог обойти мимо Иво Бобул. Артист с юмором поинтересовался в комментариях, а можно ли ему в бэк-вокалисты к FIЇNKA.
"А бэк-вокалиста не нужно?" - поинтересовался артист.
FIЇNKA отреагировала на неожиданное предложение. Певица пошутила, если среди ее бэк-вокалистов будет Иво Бобул, то в таком случае концерты настолько будут мощными, что даже музыканты не понадобятся.
"Если идете ко мне, то даже музыкантов не надо", - пошутила певица.
Напомним, недавно Иво Бобул принял участие в благотворительном вечере Екатерины и Александра Усиков. В комментарии сайту ТСН.ua артист рассказал о гонораре за свое выступление на мероприятии и вспомнил знакомство с боксером-чемпионом.