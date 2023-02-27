Иво Бобул назвал женщин "меркантильными" и поскандалил с блогершей, которая упрекнула его за сексизм

Музыкант также попытался упрекнуть блогершу за то, что она в 32 года не замужем и у нее нет детей.

Украинский артист Иво Бобул попал в скандал из-за своих высказываний.

В частности, исполнитель пришел на интервью к журналистке и блогерше Эмме Антонюк. Среди других вопросов интервьюер поинтересовалась, чему Иво Бобул учит своего сына во взаимодействии с женщинами.

Музыкант, отвечая на вопросы, начал говорить, что современные женщины "стали избалованными" и "меркантильными". По мнению артиста, девушек интересуют только деньги, поэтому многие из них одиноки и несчастливы.

Иво Бобул на интервью у Эммы Антоненко / Фото: скриншот с видео

"Если женщина мозг тебе выносит, как к ней можно относиться? Женщины бывают разные. А тем более сейчас женщины сейчас избалованы. Очень много хотят от мужчин. Я смотрю на все это и мне просто жалко становится мужчин. Сегодня у нее один, через пару лет другой и так скачет по кроватям с одного к другому, ищет принца Меркантильными стали женщины, очень меркантильными. Многие женщины одиноки и не знают почему – у них есть все, но нет счастья. Потому нужно посмотреть на себя, посмотреть, что ты наделала, что осталась одна. Кого ты так обидела", — высказался артист.

Журналистка начала отрицать эти слова. Впрочем, Иво Бобул стоял на своем. По его мнению, "хорошие девушки должны сидеть дома".

Иво Бобул на интервью у Эммы Антоненко / Фото: скриншот с видео

"Молодежи это надо знать. Парни чтобы знали — разные девушки есть. Есть хорошие — они сидят дома и никуда не выходят... Женщины изменились, стали меркантильными. Думают только себя, о бабках, о "жить классно", о машинах, о домах. А где может мужчина взять это все? Не все могут быть банкирами и папиками", — высказался музыкант.

Эмма сказала артисту, что девушки вправе делать то, что они хотят, и за это их не должны классифицировать на "хороших" и "плохих". Бобул, в свою очередь, добавил, что так поступают "избалованные женщины".

После этого музыкант упрекнул журналистку, что в 32 года она не замужем и у нее нет детей.

Иво Бобул на интервью у Эммы Антоненко / Фото: скриншот с видео

"Почему ты одна? Ты молодая, у тебя нет ребенка, у тебя нет мужчины. Почему? А должно быть уже", — упрекнул журналистку Бобул.

Эмма не сдержалась и назвала слова музыканта "сексистским бредом".

После этого Иво Бобул подискутировал и отказался давать интервью. Он бросил книгу, которую ему подарила журналистка, снял микрофон и ушел.

Иво Бобул на интервью у Эммы Антоненко / Фото: скриншот с видео

Однако на этом дискуссия не закончилась. Бобул через несколько минут позвонил блогерше, снова начал рассказывать, что женщины "меркантильны" и бросил трубку.

Отметим, что Иво Бобул неоднократно попадал в скандалы. В частности, ранее он высказывался оскорбительными словами о солистке группы Go_A Екатерине Павленко. Тогда артистка сказал, что певица "никто и зовут ее никак".

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