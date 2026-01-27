Иво Бобул неоднозначно высказался о песнях Билык и что ему не нравится: "Одна беда у Иры"

Иво Бобул, Ирина Билык

Украинский певец Иво Бобул поделился критическим мнением о творческом пути Ирины Билык и признался, что именно ему не импонирует в ее карьере.

По словам Бобула, в начале карьеры Ирина Билык активно развивалась, экспериментировала и уверенно заявляла о себе на сцене. Впрочем, со временем, по его мнению, артистка остановилась в творческом росте и продолжила работать в уже привычном для себя формате.

Иво Бобул также отметил, что популярность и концертная деятельность у Билык сохраняются, однако ему хотелось бы видеть от коллеги больше творческих изменений. Артист подчеркнул, что считает Ирину Билык чрезвычайно талантливой, но убежден, что ее потенциал можно раскрыть значительно шире.

Иво Бобул / © Youtube/В гостях у Гордона

«Одна беда у Иры. Насколько я за ней наблюдал и помню, как она с Никитиным выходила на интервью… Потом все раскручивалось. И она красиво пела свой репертуар, но дальше дело не пошло. Она осталась в этом репертуаре. Ее аудитория ушла, повзрослела, и ей стало неинтересно. Они начали искать другое. Она же немного осталась в своем коконе. Популярность есть, концерты тоже, но мне хотелось бы, чтобы она где-то… Ну, талантливая девочка», — поделился Иво в интервью Дмитрию Гордону.

