Иво Бобул неожиданно извинился за скандальное интервью, в котором назвал женщин "меркантильными" и "избалованными"

Певец отметил, что не думал, что может так "расстроить кого-то своими высказываниями".

Народный артист Украины Иво Бобул чистосердечно покаялся за сказанное в недавнем интервью журналистке Эмме Антонюк, после чего на него вылилась куча хейта.

Так, в сторис своей страницы в Instagram исполнитель опубликовал обращение к женщинам, в котором извинился за свои "необдуманные и обидные слова". Артист отметил, что все, что он сказал в скандальном интервью, было "обессилено другими эмоциями и переживаниями".

Вспомнил звезда и своих женщин-коллег и подчеркнул, что они "всегда были талантливыми и целеустремленными людьми, с большими амбициями и жаждой жизни":

"И я был неверен, когда обвинил их в "меркантильности" и "разбалованности". Еще раз извиняюсь за свои оскорбительные слова и надеюсь на ваше прощение", — отметил в сообщении Бобул.

Иво Бобул извинился перед женщинами / Фото: instagram.com/ivobobul_official

Также исполнитель пообещал, что сделает все возможное, чтобы исправить свою досадную ошибку и восстановить доверие поклонниц.

Напомним, скандал вокруг Иво Бобула разгорелся после того, как он во время интервью журналистке Эмме Антонюк охарактеризовал женщин как "меркантильных" и "избалованных". Антонюк обвинила звезду в сексизме. Это разозлило артиста, и он в эмоциях покинул интервью.

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