Иво Бобул остро высказался о Зиброве и Гиге и назвал кого считает секс-символом в шоу-бизнес

Степан Гига, Иво Бобул, Павел Зибров

Реклама

Известный певец Иво Бобул неожиданно рассказал, считает ли своими главными конкурентами Павла Зиброва и Степана Гигу . А также – кому из певиц отдал звание секс-символа украинского шоубизнеса.

В откровенном интервью YouTube-проекту ТСН "Наодинці" артист эмоционально высказался о своих коллегах, с которыми его нередко сравнивают. Речь идет о народных артистах – Павле Зиброве и Степане Гиге. На вопрос автора проекта Анны Севастьяновой, существуют ли у Бобула напряженные отношения с этими коллегами, он ответил:

"С Пашей мы иногда спорим, по каким-то вопросам, но никаких конфликтов. Можем созвониться, поделиться чем-то. Со Степаном тоже самое, мы же начинали вместе практически", – рассказывает Иво Васильевич.

Реклама

Но на вопрос, считает ли этих коллег Бобул самыми большими своими конкурентами, певец неожиданно сказал: "У меня конкурентов нет. Просто я пою лучше, чем некоторые. И у меня репертуар немного другой. Бог мне дал, слава Богу. Это нужно просто понимать и смотреть правде в глаза".

Кроме того, во время разговора Иво Бобул оценил и молодое поколение певцов. В частности, творчество Дмитрия Монатика, Артема Пивоварова и Дмитрия Волканова.

Дмитрий Монатик, Артем Пивоваров, Дмитрий Волканов

"Эти артисты мне известны. Я смотрю, что они делают. Не все мне нравится, честно говоря. Но это мое мнение. У них еще есть время - я думаю лет десять. Они должны сделать свой репертуар, свою программу интересную. Посмотреть, что делают там (за рубежом - прим. ред.). Потому что там школа, а здесь школы нет. Каждый делает, что хочет. А сцена такое не любит. Мы же не клоуны, мы – артисты, певцы. Мы должны заниматься воспитанием той молодежи, которая приходит на концерты”, – говорит народный артист.

А вот на вопрос, кого считает секс-символом шоубизнеса, Бобул не раздумывая назвал имя известной певицы: "Для меня это Оля Полякова. Этому статусу она больше всего отвечает".

Реклама

Певица Оля Полякова / © instagram.com/polyakovamusic

Напомним, Иво Бобул также высказался по поводу языкового скандала вокруг Верки Сердючки и поддержал Андрея Данилко.