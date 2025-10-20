Иво Бобул откровенно признался в непростых отношениях с дочерью от экс-супруги

Иво Бобул

Украинский певец Иво Бобул поделился эмоциональными подробностями об отношениях со своими детьми.

Он рассказал, что отношения с дочерью Людмилой от бывшего брака раньше были непростыми из-за его гастрольной жизни и расстояния, а конфликты иногда оставались нерешенными: "Ты (дочь — прим. ред.) забыла, что ты делала, когда знала, что я должен был уйти. А имела ли ты право мне говорить такое? Иногда дети не имеют права говорить родителям некоторые слова. Они еще зеленые и не знают, какая жизнь".

Совсем другая история с младшим сыном Даниилом от теперешней жены певца, которому сейчас 20 лет. Бобул подчеркнул, что сын стал для него настоящим открытием и теперь занимает центральное место в его жизни.

Иво Бобул / © facebook.com/ivo.bobul.94

"Для меня он все. Я радуюсь им и живу, потому что мне надо, чтобы он был человеком", — признался артист в интервью Славе Демину

Иво Бобул рассказал, что Даниил уже самостоятельный, активно работает и развивается — занимается компьютерными проектами, учится, строит собственную жизнь. Артист отметил, что именно наблюдение за сыном помогает ему ценить моменты вместе и поддерживать близкие отношения, которых раньше не хватало с дочерью.

