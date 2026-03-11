Иво Бобул отреагировал на признание Лилии Сандулесы про аборт от него: "Зачем она это сделала?"

Лилия Сандулеса и Иво Бобул

Народный артист Украины Иво Бобул отреагировал на скандальные признания бывшей жены, певицы Лилии Сандуэсы, что он заставил ее сделать аборт.

Исполнитель на проекте "Наодинці з Гламуром" поделился, что заявления Сандулесы серьезно его удивили. Артист говорит, что слова его бывшей жены не соответствуют действительности. Кроме того, певца и самого удивили заявления Сандулесы и он не понимает, почему она так сделала.

"Впервые слышу об этом. После этого интервью я перестал уважать Лилю вообще. Там столько лжи, что я просто удивлялся, откуда она взяла это все и зачем она это сделала", — говорит артист Анне Севастьяновой

Лилия Сандулеса и Иво Бобул / © t.me/muzvar_ua

Иво Бобул все же предполагает, что Лилия Сандулеса могла на него обидеться после того, как он сделал ей замечание относительно внешнего вида и посоветовал следить за собой, поскольку она артистка. Исполнитель также добавил, что его возмутили заявления его бывшей жены. И теперь он окончательно вычеркнул ее из своей жизни и даже не хочет вспоминать.

"Я поднял ее из небытия, я забрал ее на гастроли, два тура сделали очень хорошие. Ну, я сказал, что надо за собой следить, ты должна хорошо выглядеть... И на это обижаться? Я впервые слышу вообще то, что она там говорила. Мне очень обидно. Я не хочу видеть, не хочу слышать и не хочу знать", — добавил артист.

Отметим, Иво Бобул и Лилия Сандулеса прожили в браке 10 лет. Окончательно они развелись в 2002-м. А недавно артистка выдала скандальные подробности их брака и заявила, что в конце 1994-го была беременной от Бобула, однако он якобы заставил ее сделать аборт.