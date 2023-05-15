Иво Бобул подал в суд на блогершу Эмму Антонюк, которая обвинила его в сексизме: "Хотела хайпануть"

Также певец ответил на упреки, что он "сексист".
Украинский артист Иво Бобул подал в суд на журналистку и блогершу Эмму Антонюк, которая обвинила его в сексизме.
Как рассказал артист в программе ЖВЛ, причиной такого решения стало ее скандальное интервью. Иво Бобул заверил, что у Эммы не было права публиковать его на YouTube, ведь он не давал на это согласия.
"Я подал за то, что она выставила (интервью – прим. ред.) Она не имела на это права без моего разрешения. Я на это разрешения не давал. Надо все же иметь какую-то честь. С волками я по-волчьи, с людьми – по-человечески. Когда уже я ушел и мне сказали, какие еще там вопросы она готовила мне... Я все равно бы ушел! Она хотела хайпануть очень хорошо. Она такая и есть", — отметил певец.
Иво Бобул также ответил на упреки, что он "сексист". По словам музыканта, во время интервью он просто поделился своим мнением. Однако он точно не "сексист", ведь очень хорошо относится к женщинам, и это якобы видно и в его творчестве.
"Иво Бобул, сказал бы лучше, — секс-символ. Во-первых, послушать репертуар... О чем? Только о любви к женщинам! Я остаюсь с тем, что я сказал, но просто говорю: "Да, я люблю женщин ". Да, есть такое в обществе и надо признать, что такое есть. Я сказал то, что я сказал. Я имею право говорить, что я думаю. Я говорил это не обо всех, а о некоторых. Нужно было это понимать", – подчеркнул артист.
Напомним, громкий скандал вокруг Иво Бобула возник в конце февраля. Исполнитель в интервью Эмме Антонюк назвал современных женщин "меркантильными" и "избалованными". На этом фоне между ними возникла дискуссия. Интервью закончилось тем, что Иво Бобул бросил подаренную ему книгу и ушел. Эмма же в это время опубликовала это все на своем YouTube-канале. Певец заявлял, что не давал на это согласия, а вот Антонюк говорит, что никаких запретов от Бобула на публикацию не было.
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