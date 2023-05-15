Иво Бобул подал в суд на блогершу Эмму Антонюк, которая обвинила его в сексизме: "Хотела хайпануть"

Украинский артист Иво Бобул подал в суд на журналистку и блогершу Эмму Антонюк, которая обвинила его в сексизме.

Как рассказал артист в программе ЖВЛ, причиной такого решения стало ее скандальное интервью. Иво Бобул заверил, что у Эммы не было права публиковать его на YouTube, ведь он не давал на это согласия.

"Я подал за то, что она выставила (интервью – прим. ред.) Она не имела на это права без моего разрешения. Я на это разрешения не давал. Надо все же иметь какую-то честь. С волками я по-волчьи, с людьми – по-человечески. Когда уже я ушел и мне сказали, какие еще там вопросы она готовила мне... Я все равно бы ушел! Она хотела хайпануть очень хорошо. Она такая и есть", — отметил певец.

Иво Бобул и Эмма Антонюк / Фото: скриншот с видео

Иво Бобул также ответил на упреки, что он "сексист". По словам музыканта, во время интервью он просто поделился своим мнением. Однако он точно не "сексист", ведь очень хорошо относится к женщинам, и это якобы видно и в его творчестве.

"Иво Бобул, сказал бы лучше, — секс-символ. Во-первых, послушать репертуар... О чем? Только о любви к женщинам! Я остаюсь с тем, что я сказал, но просто говорю: "Да, я люблю женщин ". Да, есть такое в обществе и надо признать, что такое есть. Я сказал то, что я сказал. Я имею право говорить, что я думаю. Я говорил это не обо всех, а о некоторых. Нужно было это понимать", – подчеркнул артист.

Иво Бобул о скандале с Эммой Антонюк и дуэте с бывшей женой Лилей Сандулесу

Напомним, громкий скандал вокруг Иво Бобула возник в конце февраля. Исполнитель в интервью Эмме Антонюк назвал современных женщин "меркантильными" и "избалованными". На этом фоне между ними возникла дискуссия. Интервью закончилось тем, что Иво Бобул бросил подаренную ему книгу и ушел. Эмма же в это время опубликовала это все на своем YouTube-канале. Певец заявлял, что не давал на это согласия, а вот Антонюк говорит, что никаких запретов от Бобула на публикацию не было.

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