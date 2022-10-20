Иво Бобул помог офицеру Нацгвардии сделать предложение возлюбленной

Украинский артист Иво Бобул помог офицеру Нацгвардии Георгию сделать предложение девушке.

В частности, нацгвардеец вместе со своими побратимами договорился с певцом, что тот на своем концерте разрешит устроить его любимый сюрприз. Иво Бобул решил помочь Георгию сделать предложение возлюбленной.

Офицер Нацгвардии сделал предложение любимой / Фото: facebook.com/Lviv.ngu.west

"К этому все именно шло и момент для предложения подобрался просто шикарный. Когда узнал, что в Черновцах состоится концерт Иво Бобула, решил – либо сейчас, либо никогда. Под песни о любви просто идеальный случай сделать предложение Елене", — рассказал Георгий, пишет Западное территориальное управление национальной гвардии Украины.

Офицер Нацгвардии сделал предложение любимой / Фото: facebook.com/Lviv.ngu.west

Поэтому в удобный момент Иво Бобул пригласил девушку, которая сидела в зале, подняться на сцену. Офицер, в свою очередь, подошел к возлюбленной с немалым букетом цветов, встал на одно колено и сделал предложение ей. Счастливая Елена ответила: "Да!"

Офицер Нацгвардии сделал предложение любимой / Фото: facebook.com/Lviv.ngu.west

Тем временем зрители в зале поздравили влюбленных бурными аплодисментами.

Офицер Нацгвардии сделал предложение любимой / Фото: facebook.com/Lviv.ngu.west

Напомним, недавно снайперша Евгения Эмеральд вышла замуж прямо на передовой. Избранником защитницы стал военный Евгений Стипанюк, с которым она познакомилась уже на войне.

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