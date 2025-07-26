Иво Бобул породнился с семьей Ротару и раскрыл, как это произошло

Иво Бобул и сестры Ротару

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Народный артист Украины Иво Бобул, который недавно рассказал об имуществе сына в США, сделал откровенное признание о кумовских связях с родными сестрами легендарной Софии Ротару.

Так, артист в интервью для YouTube-проекта ТСН.ua "Наодинці" поделился редкими деталями из своей личной жизни. Бобул вспомнил, что дочь Людмилу ему крестили сестры певицы Аурика и Лидия Ротару. С обеими у него были теплые профессиональные и дружеские отношения, ведь еще в советское время все вместе они работали в вокально-инструментальном ансамбле "Черемош".

Сестры Ротару на архивном фото 1980-х годов: Аурика, София, Лидия

"С Аурикой я работал. Лида и Аурика — мои кумовья, потому что крестили мою дочь. Уважение и сегодня есть. С Аурикой встречаюсь. И она будет делать концерт, я там буду петь, приду поздравлю. Мы работали в одном коллективе "Черемош" и тогда у меня родилась дочь и я предложил (стать крестной мамой — прим. ред.)", — вспомнил исполнитель.

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И если с Аурикой певец поддерживает тесную связь и готовится выйти на одну сцену, то с Софией Михайловной он не общается. Тем не менее, благодарен ей за поддержку на творческом пути: "Не знаю, где она сейчас. Не интересуюсь, но очень ей благодарен".

Напомним, недавно Иво Бобул ошеломил причиной, почему Ани Лорак предала Украину и выбрала молчание в РФ.