Иво Бобул после сложной операции по удалению почки признался, какое у него состояние здоровья

Украинский певец Иво Бобул поделился подробностями своего самочувствия после операции, во время которой ему удалили почку.

Артист рассказал, что сейчас чувствует себя хорошо и придерживается определенных ограничений в быту. По словам Бобула, он регулярно проходит медицинские осмотры, чтобы следить за своим здоровьем.

"Каждые полгода проверяюсь — и это все", — отметил певец в интервью Славы Демина.

Исполнитель добавил, что избегает лишних нагрузок на организм, ведь теперь любой стресс или переутомление может негативно повлиять на единственную почку. Несмотря на серьезные ограничения, Иво Бобул признался, что не оформлял инвалидность и даже не интересовался этим вопросом: "Не знаю. Может, должно быть. Я не узнавал ничего. Как-то так".

