Иво Бобул пожаловался на свою пенсию и признался, почему отказался от звания народного артиста

Народный артист Украины Иво Бобул честно рассказал о своей пенсии.

Исполнитель заявил, что размер выплат составляет не слишком большую сумму. Иво не стал называть цифры, но отметил, что считает такое вознаграждение после многих лет работы несправедливым. В то же время артист публично раскритиковал госслужащих. По мнению Бобула, их вознаграждение за труд, как и пенсии, слишком завышены.

"Это не пенсия, а страшная несправедливость. Знаете, сколько имею трудового стажа? А сколько насчитали выплат? Даже стыдно озвучивать. А между тем какой-то человек, всю жизнь из одного кабинета в другой носивший бумажки, получает в 50 раз больше. А судьи себе сколько поназначали? А депутаты, которые пришли в Верховную Раду, извините, с голыми задницами, миллионерами стали. Еще пенсию будут получать хорошую – вот увидишь", — отметил Бобул в интервью oboz.ua.

Иво Бобул

Кроме того, Иво Бобул утверждает, что звание народного артиста никак не влияет на сумму его пенсии. Более того, он считает, что количество "народных" звезд настолько возросло, что это уже не имеет никакого смысла.

"Сейчас народных артистов больше, чем самих артистов. Это мое мнение, пусть никто не обижается. Поэтому я даже на афишах прошу не писать, что я народный артист. Просто: Иво Бобул", — добавил исполнитель.

Напомним, недавно Иво Бобул рассекретил, где живут его дети и внуки.

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